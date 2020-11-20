科技男酒店包廂「快速撿屍」還原現場　斷片坐檯妹睜眼：下身怪

▲男子包廂趁機性侵酒醉坐檯妹，事後露餡。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者李忠憲／台中報導

在高科技業工作的許姓男子揪友人到西區便服酒店消費並找小姐雲雲（化名）坐檯陪酒。他竟趁雲雲醉倒，友人暫時出包廂時，乘機性侵她得逞，並立刻幫穿回褲子。以為神不知鬼不覺的他，卻因為雲雲醒來後，發現下體流出不明液體露餡。台中地院審結，以他後悔犯行一度輕生、與被害人達成和解，依乘機性交罪判他1年8月、緩刑4年。可上訴。

判決書指出，單身許姓男子今年1月2日凌晨1點左右，跟陳姓、黃姓友人到西區主打便服店的翡菁會館開包廂消費，並找已成年的小姐雲雲（化名）來坐檯，一起玩吹牛遊戲喝酒助興。凌晨3點多，喝醉的雲雲已意識不清，許男利用2名友人先後離開，包廂內只剩他們兩人時，趁機脫去雲雲短褲性侵得逞，並將她褲子恢復原狀，不久2名友人再回包廂，沒發現任何異狀，3人在4點多離開。

會館工作人員清理包廂時，發現雲雲竟仍在包廂不省人事，將她送醫治療。她之後醒來，發現下面竟流出不明液體，才知遭性侵，立刻報警。雲雲表示，事發當晚她原本在玩遊戲、喝酒，最後印象是去上廁所，之後就沒有印象。許男到案後知道紙包不住火，只好坦認犯行。檢警也在雲雲下體內採集到許男的精液細胞，確定許男確有性侵。

法官認為，許男原有令人稱羨的科技業工作，竟利用雲雲酒醉意識不清時作案，觸犯乘機性交罪。審酌許男無前科，到案後坦認犯行，且事發後因羞愧曾燒炭自殺送醫，事後也積極彌補過錯，與被害人達成和解，最後輕判1年8月，緩刑4年，緩刑期間須提供40小時義務勞務，接受4場法治教育。

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