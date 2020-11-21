台南舊魚市場外牆華麗變身　策展理念及構想首度曝光

▲台南舊魚市場外牆華麗變身，成為吸睛且符合在地特色及原有魚市場意象的藝術牆面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日許多民眾發現位於河樂廣場旁的舊魚市場，正在進行改造，嶄新的純白外牆正在安裝金光閃閃的鏤空雕飾牆面，讓眾人對於魚市場未來的新生再利用充滿期待。

台南市長黃偉哲對舊魚市場未來招商活化進度非常重視，並表示這座矗立於運河邊的老建物，充滿著市民以前對於魚市場的記憶，加上河樂廣場及運河邊的廣8廣場今年都才剛完工開放，不僅是世界七大最期待公園之一，也成為市民親子休憩空間，純白的空間色調更是成為網美拍照打卡的熱門景點。緊鄰在旁的魚市場也正積極準備招商中，預計換上嶄新的外貌後，除可以與周邊休憩點景觀融合，也讓民眾多一個拍照打卡的新景點。

市府觀光旅遊局表示，舊魚市場的委外招商正在進行招標文件的研擬階段，近期會先召開招商說明會，蒐集潛在廠商的投資方向和意見，制訂出契合市府政策和廠商投資方向的招商文件。經評估到廠商正式進場開發，尚須1至2年的行政審查及籌備期，因此，為了提升周邊都市景觀，先將魚市場外牆生硬的施工圍籬移除，邀請策劃安平「大魚的祝福」的藝術團隊進行改造，讓外觀華麗轉身，成為吸睛且符合在地特色及原有魚市場意象的藝術牆面。

負責策展的藝術家楊士毅特地提供保密已久的設計構想圖，並闡釋策展理念：魚市場收納了一整座海洋的資源，如同城市裡的海洋寶藏盒，將大海的禮物帶來我們的生活裡。這個作品以金色剪花鐵雕的形式，及漁獲豐收的圖像，呈現舊魚市場漁民們帶著漁獲，在夜晚亮著的金黃色燈光，與大家相聚的美好時光。希望讓整座魚市場在華燈亮起之時，如同在夜間發光的寶盒，讓我們看見大海的禮物，傳遞舊魚市場的故事，也將豐收的喜悅，年年有餘的祝福，隨著光影分享給台南市民及每個來到這裡的旅客。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，從設置大魚的祝福裝置藝術、費心改造河樂廣場到魚市場外牆的華麗轉身，就可以看到市府團隊對於提升台南城市景觀的努力與用心。目前，策展工作還在進行中，預計12月初將會完成，正式展現在市民面前。屆時，往年在台灣文學館前的聖誕樹，今年也將首次移師到廣8廣場並舉辦聖誕點燈活動。

12月份台南還有多項重大活動遍地開花，12月的台南一整個月都很精彩，敬請市民朋友及國全民眾持續關注，並及早規劃年底到台南旅遊，好好感受台南在年底的各項壓軸活動。此外，也提醒民眾在今年底前台南市內消費滿200元，即可至2020台南購物節活動官網(https://3000.tainan.gov.tw/)登錄發票抽獎，目前發票登錄金額已達新台幣41億，還有2戶全新美房等多項好禮等大家，請把握最後一個月努力消費抽房子。

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