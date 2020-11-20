台南永康兩家廠商違反水污法　環保局重罰送辦

▲台南市環保局在永康區查獲兩家工廠嚴重違反水污法及廢清法，其中一家廢水處理設施早已被環保局勒令停工，竟無視法令私自操作設備，環保局將告發送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南環保局執行公權力不分日夜，19日夜上在永康區查獲兩家工廠嚴重違反水污法及廢清法，其中一家為金屬表面處理業者，廢水處理設施早已被環保局勒令停工，負責人遭移送台南地檢署偵辦，竟無視法令私自操作設備，環保局將依水污法開單告發，並將負責人函送地檢署。

環保局指出，遭重罰的金屬表面處理工廠早已於2020年7月份，廢水處理設施被勒令停工，11月16日環保局主動邀集南區督察大隊及保七總隊聯合稽查，發現廠商未遵循停工命令，保七總隊將廠商移送台南地檢署偵辦。11月19日夜間稽查發現廠商仍舊操作廢水設施，環保局將函送法辦，負責人可處1年以下有期徒刑。另外同時查獲該工廠未提出廢水貯留許可申請，最高可處300萬元以下之罰鍰。

另一家食品工廠，今年度10月份也曾經因違反水污法遭環保局重罰405萬元，並函請環保署廢止廢水專責人員證照，該廠雖已提送改善計畫，11月19日夜間稽查，發現廠商未妥善收集廢污水，致溢流於廠區內，廢污水雖未排出廠外，仍已違反水污法規定，環保局命其立即改善並將開單告發，最高可處600萬元以下之罰鍰。

環保局強調，兩家工廠現場未依規定貯存廢棄物，其中食品工廠更有廢棄物上網申報不一致情形，違反廢清法規定，最高可處新台幣300萬元以下之罰鍰，已要求限期改善若仍未完成，將按次連續處罰。

環保局長謝世傑表示，絕對不允許惡劣廠商挑戰政府執法的公權力，維護大臺南優質生活環境是任內的首要之務，事業單位千萬不要抱持僥倖的心態，以身試法，環保局會持續監測河川水質並24小時待命稽查，未來民眾若有發現違法情事，可撥打0800-066666環保報案專線，環保局會盡快派員前往查核。環保稽查不分晝夜，強力打擊環境犯罪。

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