南一中1.7萬班費被偷「保管同學」遭質疑　教官也遭竊…警還清白

▲莊姓男子多次潛入校園偷竊，足跡遍布台南高雄一帶，這次潛入台南一中偷班費，還害管理班費的同學背上黑鍋。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者徐愷昕／台南報導

26歲莊姓男子6月間2度潛入台南一中偷錢，第一次竊取某班級的班費1萬7千元，事隔不到2週，他又再次徒手破壞教官室窗戶，拿走裡頭6千元現金。而遭竊班級中管理班費的同學原先一度遭質疑，還為此背了黑鍋，直到教官也被偷，案經報警處理後，莊男坦承2次犯行，他才獲得清白。台南地院審結，依竊盜共2罪判莊男有期徒刑8月。可上訴。

莊男6月8日下午3點許前往台南一中，直接開門進入其中一間教室，竊取現金1萬7千元，得手後離去，同月19日下午4時許他又興起盜念，再次前往同間學校，徒手搖動教官室窗戶致鎖具脫落，進入後大膽偷走現金6千元，案經校方報警並調閱監視器影像，莊男才被逮捕歸案。

據《自由時報》報導，莊男竊走班費後，該班級內保管班費的同學一度為此揹上黑鍋，不少人傳言是那名同學監守自盜，事情還一度鬧到教官室，不過因沒有任何證據能認定竊賊是誰，加上保管同學也不確定弄丟班費的確切時間，最後沒有報案，事情直到教官室也遭竊，案經報警後真相才水落石出。

台南地院審理時莊男坦承犯行，法官衡量他尚未與被害人達成民事和解賠償，最後依竊盜罪及踰越窗戶竊盜罪，各處有期徒刑4月及6月，合併應執行8月。全案仍可上訴。

另根據判決書可知，莊男其實是名校園慣竊，足跡遍布台南高雄一帶，六信高中、成功大學、南台科技大學、善化高中、大光國小等學校都曾受害，有些學校還不只被偷過一次，且莊男每次犯案手法都大同小異，不是搖壞上鎖窗戶，就是直接開門入內行竊，行徑相當囂張。

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