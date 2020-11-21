大台南交通教育主題館　勇奪道安創新貢獻獎交通安全教育組第1名

▲大台南智慧交通中心內建置的「大台南交通教育主題館」，2020年榮獲第12屆道安創新貢獻獎交通安全教育組第1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



大台南智慧交通中心內建置的「大台南交通教育主題館」，2020年榮獲第12屆道安創新貢獻獎交通安全教育組第1名，市長黃偉哲推動道安工作不遺餘力，深知交通安全教育的重要性，大台南交通教育主題館全台首創智慧交控與交通安全教育結合，透過有趣實際體驗，將正確用路觀念導入活動，達到寓教於樂目的。

交通局長王銘德表示，防制交通事故發生、降低傷亡人數一直以來是市府重點工作，因多數交通事故為用路人本身違規或疏失所致，故從小培養正確的交通安全觀念，加強交通安全教育，才是根本改善之道。



局長王銘德指出，2019年啟用的「大台南交通教育主題館」肩負起這項重責大任，透過模擬實際道路情境，公車、機車、自行車等多項運具操作體驗，以學童為重點族群進行宣導，從小培養正確用路觀念與守法心態，將科技結合道安教育的實務性作法，深獲評審委員高度肯定，榮獲本屆道安創新貢獻獎交通安全教育組第1名殊榮。





交通局表示，今年利用疫情暫停對外開放期間新增與優化許多設施，目前已重新開放，歡迎民眾免費預約體驗，民眾須於參觀日7日前預約（每月1日10時開放下個月可預約場次），開放時間為每周一至四（上班日），每日開放上、下午各1場，上午場9時30分、下午場14時30分開放，開放15人以上團體預約（上限30人）。預約網站http://tntcc.tainan.gov.tw/VisitBooking/ ，歡迎大家一同體驗。

輕鬆做出熱壓吐司、鬆餅等各種美味點心

