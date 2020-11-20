2020小鎮遊戲趣2.0　《雞城故事》27日將在台南土城正統鹿耳門聖母廟上演

▲交通部觀光局舉辦小鎮系列演出活動，《雞城故事》將在台南土城正統鹿耳門聖母廟上演，聖母廟王明義主委邀請大家一起來台南旅遊加看戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部觀光局舉辦小鎮系列演出活動，《雞城故事》27日晚上７時將在台南土城正統鹿耳門聖母廟上演，聖母廟王明義主委邀請大家一起來台南旅遊看戲，除了台南百大宗教廟宇朝聖、品嘗各式台南美食外，更可以到台江國家公園，很夯的四草綠色隧道，還有國立台灣歷史博物館…等地走走，讓到旅客看見經典小鎮不同風貌。

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交通部觀光局繼2019「小鎮漫遊年」，推動小鎮觀光旅遊風潮，深獲好評，2020年配合「脊梁山脈旅遊年」再度選出30個經典、山城小鎮，期望讓更多人走進台灣小鎮，感受在地美麗人文風情，讓遊客玩小鎮也能觀賞高水準之表演活動，值此國民旅遊復甦之際，一同感受台灣小鎮濃濃的人味情，體會小鎮風土民情之美。

為導引遊客環台旅遊，特別規劃「環島趣看戲 集章送好禮」電子集章活動，凡民眾至演出現場觀賞演出，以行動裝置掃描活動QRcode，集北中南東2區及4區之電子戳章，即有機會獲得知名品牌行李箱及多項精美好禮。

16場小鎮系列演出活動，自9月5日起陸續舉辦，交通部觀光局邀請大家闔家親臨小鎮體驗多元風情、脊梁山城特色、品嚐在地美食，並欣賞精彩的演出，帶回滿滿歡樂的回憶，在保持社交距離的同時，重新認識台灣的美。

其中，《雞城故事》11月27日晚上7時許，將在台南土城正統鹿耳門聖母廟上演，聖母廟王明義主委邀請大家一起來台南旅遊加看戲，期盼觀光結合宗教文化藝術，讓到旅客看見經典小鎮不同風貌。

據了解，《雞城故事》是改編西方經典劇作「西城故事」及「羅密歐與茱麗葉)」的兒童版歌舞音樂劇。 雞頭城裡總是互不相讓的「麥可雞」和「肯特雞」家族，為了爭奪早安雞的頭銜相互較勁。爭著要當早安雞的兩大家族新生代，只在乎頭銜反而忽略「榮譽」代表著「責任」。雞頭城有個「狗眼石」，是當年雞族打敗狗族「勝利」的象徵，狗眼石的傳說將在雞頭城掀起一場風暴，新誕生的早安雞，能讓兩族恢復舊有的和平嗎？請大家一起來看戲！

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