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駐台外交暨商務人員企業參訪團台南參訪　黃偉哲盼產業交流更加蓬勃發展

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▲駐台外交暨商務人員企業參訪團南下參訪，黃偉哲市長出面歡迎30國38位使節蒞臨，並積極行銷台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲駐台外交暨商務人員企業參訪團南下參訪，黃偉哲市長出面歡迎30國38位使節蒞臨，並積極行銷台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

駐台外交暨商務人員企業參訪團南下參訪，黃偉哲市長出面歡迎30國38位使節蒞臨，外交部吳釗燮部長、曹立傑常務次長、禮賓處張雲屏處長、國際合作及經濟事務司蔡允中司長出席與會。

黃偉哲市長致詞表示，很高興看到熟悉的老朋友，感謝使節們過去對國際蘭展及龍舟賽等台南活動的支持，而現場也有一些新朋友蒞臨，他衷心感謝各位到訪台南。

黃偉哲進一步表示，此次使節參訪的經緯科技公司及宏佳騰動力科技公司，皆是台南極具創新與智能力潛力之企業，未來期望透過使節協助，讓臺南與其他國家的產業交流可更進一步。

黃偉哲並特別提到台南的水果不畏今年疫情影響，成功外銷至加拿大、新加坡等國，台南所產的優秀農特產品頗受國際市場好評，因此他特地準備當季青皮椪柑送給與會的使節，讓更多國際友人知道台南的好。

▲駐台外交暨商務人員企業參訪團南下參訪，黃偉哲市長出面歡迎30國38位使節蒞臨，並積極行銷台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳釗燮部長表示，過去曾邀請使節團到訪諸多城市享受台灣的美，今天則是到了有別於其他城市風情的歷史古都台南。吳部長說，台南雖古老但擁有許多創新智慧產業，是台灣的新力量所在，他相當開心能夠讓使節親眼見證這些進步。

聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲(H.E. Jasmine Elise Huggins)代表使節團致詞表示，使節團成員皆非常想念台南，往年他們都會受邀南下參加國際蘭展跟龍舟賽等活動，今年本因疫情難以成行，因此很開心今天有此機會再訪這個熱情好客的城市，並從企業參訪中看見不一樣的台南。

▲駐台外交暨商務人員企業參訪團南下參訪，黃偉哲市長出面歡迎30國38位使節蒞臨，並積極行銷台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

使節團此次南下乃是外交部以「未來產業—智慧科技應用新世代」為主軸，安排參訪南部具創新與智能化潛力之企業。參訪的使節國家包含聖克里斯多福及尼維斯、帛琉、貝里斯、吐瓦魯國、聖露西亞、馬紹爾群島、瓜地馬拉、聖文森及格瑞那丁、諾魯、尼加拉瓜、巴布亞紐幾內亞、南非、俄羅斯、盧森堡、汶萊、德國、越南、加拿大、捷克、阿曼王國、蒙古、以色列、瑞士、約旦、新加坡、土耳其、印度、芬蘭、西班牙及索馬利蘭等30國38位。

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