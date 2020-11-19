立委林文瑞力爭5千萬經費　全面整修斗六棒球場、運動場

▲立委林文瑞向體育署爭取近5000萬預算，整修斗六棒球場、運動場，19日邀集體育署副署長王水文與斗六市長林聖爵，實際了解地方需求。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

明年全中運將在雲林舉辦，立委林文瑞向體育署爭取近5千萬預算整修斗六棒球場、運動場，19日特地邀集體育署王水文副署長與斗六市長林聖爵，實際了解地方需求。 雲林縣斗六市立運動場設立於1994年，歷經26年使用，多處呈現嚴重損壞的狀況；另外棒球場也做全面的翻修，讓來到雲林的選手及民眾安心使用。

今日斗六市長林聖爵、立法委員林文瑞與相關業務單位，一同前往斗六市立運動場及斗六棒球場進行會勘，共同商討如何讓整建斗六市立運動場，並使設施更為完善，以符合斗六市民的需求與期待，並進一步帶動斗六市都會區運動人口的增加。

雲林縣斗六市立運動場設立於1994年，主要設施400公尺跑道並附屬有跳遠場區、投擲練習場區、司令台、觀眾席等設施的戶外田徑場。歷經26年民眾使用的情況下，司令台週邊坪積水破損、跑道面積破損、設施斑駁等嚴重損壞情形，對多數市民使用者造成不便與困擾。

▲斗六運動場歷經26年使用，呈現司令台週邊坪積水破損、跑道面積破損、設施斑駁的嚴重損壞的狀況。（圖／斗六市公所提供）

斗六市長林聖爵表示，斗六市立運動場是許多市民朋友休閒散步、慢跑運動的好所在，更有許多學生前來進行體育活動訓練，已然成為民眾生活中不可或缺的一部份，因此設施整建要符合市民需求與期待，相信未來可以提供更良好的比賽場地，培養更多運動選手，提升競爭力榮獲佳績。

立法委員委林文瑞表示，打造優質的運動場館，提供來雲林參賽的選手與民眾一個舒適、安全的環境，這次運動場整修項目，包含跑道、推擲區、跳遠區、中央草坪、看台等數十項設備，總經費約3550萬；另外針對斗六棒球場也做全面的翻修，總經費約1960萬，林文瑞一一細心檢視整修情況，要求工程品質盡善盡美。

▲斗六棒球場也做全面的翻修，總經費約1960萬，林文瑞一一細心檢視整修情況，並要求工程品質盡善盡美。（圖／記者蔡佩旻攝）



►5層設計的超大收納空間



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►門前「整年尿騷味」抓到！阿北在「我的小雞雞不見了」招牌下解放

►雲林出現「撒嬌獼猴」 農業處人員誘捕手臂遭咬傷

►豬屎味瀰漫社區 斗六養豬場污水設備老舊業者研擬轉作

►櫻花大道重現！虎尾美人樹8成大爆發 偽出國網美照打卡熱區