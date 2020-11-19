吃罐頭、喝海水！貨輪「擱淺11個月」　10船員活如煉獄：我想回家

▲船員受困船上1年終於下船。（圖／記者許凱彰翻攝。）

記者許凱彰／彰化報導

一艘貨輪米達斯號（KING MIDAS）在彰化、雲林交界外海約2.8海浬處擱淺，船上載有10名船員，在海上卡了將近1年，不僅不發給薪資、缺乏糧食，連飲水都有很大的問題。其中6名船員經允許後，13日14時許步行下船往岸際走，在16時於雲林許厝寮岸際登岸，進行後續入境安置作業。

該艘米達斯號為獅子山籍貨輪，於2019年12月6日擱淺在彰化大城鄉三豐安檢所外約2.8海浬處，船上共有10名船員，包括1名大陸籍管輪、1名印尼籍船員以及8名緬甸籍船員。

▲船員從外海走上岸。（圖／記者許凱彰翻攝）

貨輪擱淺11個多月，船員多次表示船上缺乏飲水、糧食，僅能吃上罐頭、果醬，還有喝黃濁的過濾海水維持生命，不只如此，該船船東還沒有如期支付薪資，讓他們在船上「有如煉獄」。

海巡署中部分署表示，多次要求船東基於人道考量讓船員下船，沒想到船東竟以拖救為由遲遲不願意配合。

▲船員上岸後，海巡人員核對身分。（圖／記者許凱彰翻攝）

船員在9月時表明有意要棄船登岸，船上的其中6名船員（1名印尼籍、5名緬甸籍）在11月13日14時許下船步行上岸，海巡署派員在岸際掌握，於11月13日16時在雲林許厝寮岸際登岸。目前貨輪上仍留有船長、大副、輪機長、中國籍管事等4人，本分署賡續掌握後續船隻拖救及人員狀態。

雲林彰化地區的漁民對此表示，因為經過該地要去台中港、布袋商港、麥寮港的貨輪很多，有貨輪停個半個月算是正常，後面才知道那艘船擱淺在沙洲區，前後卡了11個多月，現在還在那裡。

上岸後有船員受訪直言，「擱淺後沒多久就想回家了，好想回家。船東騙我們，他說我們沒辦法入境上岸，他一直無視我們的請求。」在檢查船員行李時，有發現一雙吊牌都還沒有剪的童鞋，該船員表示，是要買回家給年幼的女兒穿的。檢查人員嘆，距離岸邊才短短幾公里，遠的不是距離，是回家的路。

▼船員步行走上濁水溪出海口南岸。（圖／記者許凱彰翻攝）