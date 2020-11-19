豬屎味瀰漫社區　斗六養豬場污水設備老舊業者研擬轉作

▲斗六市龍潭里這處養豬場已養超過40年，早年設立時四周都是農田沒有住戶，該畜牧場因污水處理設施老舊，經雲林縣環保局連續稽查，遭環保局依《水污法》開罰2次。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣在環保局長遭拔官後空污臭味問題仍持續延燒，斗六市龍潭里緊鄰雲林科技大學，一處養豬場遭大學生多次反映異味及疑似水汙染之問題，雲林縣長張麗善19日率相關單位主管大批人馬突擊檢查，業者表示，已於日前將成豬豬隻全數賣出，以不造成居民困擾為優先，並願意配合改善環境或申請場域轉作。

斗六市龍潭里這處養豬場已養超過40年，早年設立時四周都是農田沒有住戶，近期有大學生反映異味及疑似水汙染之問題，更列表統計位置與時間貼在網路，經雲林縣環保局連續稽查，執行放流水採樣等動作，該畜牧場因污水處理設施老舊，後端處理效率不彰，導致臭味飄散，已遭環保局依《水污法》開罰2次。

縣政府農業處就畜牧設施設備部分，會同專家體檢，業者表示意願改善現有的污染防治設施，未來豬隻全部出清後考慮不再飼養，但因豬舍屋頂架設太陽能板，受使用容許規範限制，只能限定農業使用，雲林縣長張麗善亦現場指示農業處，如有需要，依該場條件輔導轉作等方式協助業者。

▲雲林縣長張麗善親率相關單位主管大批人馬突擊檢查，業者表示，已於日前將成豬豬隻全數賣出，並願意配合改善環境或申請場域轉作。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，中央政府預計4年(2021-2024年)編列129.6億，共分八大項目，針對畜舍改善，縣府擬爭取「輔導養豬場現代化轉型升級」總經費9.3億元，第一年擬爭取2億3,250萬元，針對飼養1000頭以上較規模之豬場，提出整體改善計畫，如改善畜舍負壓水濂、高床、廢水處理、引進省工設備等，使場內生產效率提高。

另針對飼養1000頭以下之老舊豬場，因規模較小，業者考量成本而較難提出整體改善，縣府擬單一設施逐步改善計畫，減輕業者資金周轉壓力，並使畜舍品質逐步提升，更能維護周遭居民生活品質。農業處魏勝德表示縣府近兩年來持續補助畜牧場更新減廢設備合計401場，每年都會公告受理畜牧場各項減廢再利用設施補助，鼓勵轄內畜牧場積極提出申請，逐年改善設備。另針對龍潭里畜牧場業者面臨困境，將全力協助。

▲畜牧場因污水處理設施老舊，後端處理效率不彰，導致臭味飄散，已遭環保局依《水污法》開罰2次。（圖／記者蔡佩旻攝）



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