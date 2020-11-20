川普法律戰再碰壁！亞利桑那州法官「駁回訴訟」：基於偏見才提出

▲ 美國現任總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統川普法律戰再度碰壁，亞利桑那州一名法官在簡短命令中，駁回共和黨提出要求進行更廣泛選票審計的訴訟。另外，因關鍵州喬治亞州因2名候選人票數差距過近，州務卿自行宣布重新計票，預計將於當地時間19日確認由拜登勝出。

綜合外電報導，對於川普提出的訴訟，亞利桑那州一名法官表示，共和黨是基於偏見才提出要求進行更廣泛選票審計的訴訟，因此予以駁回，並拒絕其修改申訴的請求。

此外，該名法官同樣拒絕川普團隊的要求，發出阻止馬里柯帕郡（Maricopa County）確認大選結果的禁令。福斯新聞指出，負責執行喬治亞州投票系統的選務人員史達林（Gabriel Sterling）表示，審計和重新計票工作已接近完成，可以認證拜登在喬治亞州的領先優勢。

史達林接著強調，稱對選民違規的指控是瘋狂的錯誤描述，「好的部份是，審計作業在找出一小部份未被計算選票方面確實有效，重新計票作業進行得很順利。」

▲數萬名川普支持者聚集在華府白宮外，聲援總統川普。（圖／路透社）

至於2016年由川普出線的威斯康辛州，選務官員則指出，部分重新計票並不會扭轉共和黨在該州的失敗。川普團隊在威斯康辛州的密爾瓦基（Milwaukee）與黛恩郡（Dane）砸下300萬美元，要求重新計票，然而這2個郡均是民主黨大票倉，川普難以在此地翻盤。根據選務官員的說法，找到川普陣營口頭不斷宣稱的舞弊情事，機會也微乎其微。