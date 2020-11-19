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地方媽媽「愛上裸體」！脫光光野外溜達、拿披薩　笑：性生活更棒

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▲美國的32歲媽媽莫莉（Molly Spock）是一名天然主義者，熱愛裸體。（圖／翻攝IG@fitmamamolly）

▲美國32歲媽媽莫莉（Molly Spock）是一名天然主義者，熱愛裸體。（圖／翻攝IG@fitmamamolly）

記者吳美依／綜合報導

來自美國洛杉磯的32歲媽媽莫莉（Molly Spock）是一名天然主義者，非常享受在公開場所裸體，甚至被旁人注視的感受。她表示，沒穿衣服時，能感受到前所未有的自信與自由，與內心和身邊環境更加緊密連結，就連性生活品質也提高不少。

《太陽報》報導，莫莉從小就在擁有高度自由的環境成長，也發現自己很討厭特定布料黏在皮膚上的感覺，例如羊毛或不透氣材質。她2009年前往棕櫚泉（Palm Springs）一間天體度假村，每天赤裸身體游泳、打網球或吃飯，開始欣然接受「公開裸體」（public nudity），「我感覺自己是最真實的，既性感又自信，因為我已經沒有什麼可以隱藏了」。

莫莉時常在海灘、溫泉或野外裸體漫步，在家通常不穿衣服，有一次甚至光著身子應門，把披薩外送員嚇到扔下一整包調味料。她與34歲男友路易斯（Louis）交往初期就坦承自己熱愛裸體，對方現在也加入「擁抱天體」的行列，但3歲女兒喬伊（Joey）明顯比較喜歡梳妝打扮。

莫莉坦言，比較年輕時，對於外表非常沒有安全感，但現在即使長出皺紋、皮膚鬆弛，對於自己的身體卻更有自信，「我很感謝老化帶來的思維轉變」。

莫莉因新冠疫情失去工作，如今改當瑜珈教練與「性愛教練」（sex coach），引導客人自由表達慾望與情慾，透過練習觸摸、擁抱與角色扮演「釋放親密關係中的療癒力量」。她認為，性與接觸是人類生活的必要元素，就像水和食物一樣，「我才剛剛開始，但一切都很順利，看著人們隨著每個階段更愛自己，是一種很特別的感受」。

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