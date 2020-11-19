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伊凡卡對丈夫「0戀愛火花」　肢體學家曝：她的笑容都留給川普

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▲▼伊凡卡（Ivanka）和丈夫庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊凡卡（Ivanka）和丈夫庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國總統川普連任失敗後，各界對於第一千金伊凡卡未來該怎麼走也相當好奇，更有人鼓吹她投入下一屆總統選戰。不過，若想成為美國總統，那麼婚姻關係勢必也會被外界拿放大鏡檢視，肢體語言專家指出，伊凡卡跟夫婿庫許納之間，完全沒有戀愛的火花。

根據《每日快報》（Daily Express）報導，伊凡卡（Ivanka）和丈夫庫許納（Jared Kushner）在川普當選總統後，雙雙進入白宮擔任高級顧問；因此川普落選之後兩人該何去何從，也成為大眾關心的焦點。先前有消息傳出，伊凡卡勸退川普別打法律戰，目的就是替自己2024總統大選鋪路。

▲▼伊凡卡（Ivanka）和丈夫庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲肢體專家認為伊凡卡和庫許納之間沒有火花。（圖／達志影像／美聯社）

不過，若是真想爭奪美國總統大位，婚姻關係自然是會被外界拿放大鏡檢視，肢體語言專家摩爾（Nicole Moore）就表示，伊凡卡總是將自己的笑容和熱情留給父親而非丈夫，尤其在3個人公開出席活動的場合中，「從未見過伊凡卡對庫許納笑得如此燦爛。」

▲▼ 第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）推特發文要選民投給川普。（圖／翻攝自推特）

▲伊凡卡與父親川普。（圖／翻攝自推特）

摩爾也說，伊凡卡跟庫許納並非討厭對方，他們也常牽手共同出席大小場合，卻沒有出現火花，「他們有愛，但那不是溫暖的感情。」摩爾提到．伊凡卡跟庫許納很少積極地說著彼此的事，「當你愛著一個人時，會無法自拔地談論到對方，但這兩人並沒有如此。」

《每日快報》指出，這兩人談論的話題永遠圍繞在公事，彷彿共享著同樣的權力和野心；伊凡卡曾說，「我們的約會不自覺都會變成我跟他討論新的網站」、「當庫許納在辦公室工作到很晚時，我都會替他感到高興，因為我知道能坐下來回信的感覺有多好」。伊凡卡更形容，和庫許納的婚姻是她做過最好的交易。

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