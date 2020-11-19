內政部將修法：共有土地買賣　須逾3分之2同意處分

▲內政部修土地法，提高共有土地處分門檻須逾2/3同意。（示意圖／記者葉佳華攝）

記者黃巈禾／台北報導

為加強保護少數土地共有人權益，內政部19日部務會報通過「土地法」部分條文修正草案，針對共有土地或建物同意處分的比例，由原本持分及人數皆超過1/2，提高為皆超過2/3，且處分方式限於買賣，以減少爭議，修正草案將報行政院審查後，送立法院審議。

內政部表示，現行「土地法」規定，共有土地或建物如經所有權人持分過半或人數超過半數的同意，可以將該土地或建物全部賣出，但過往曾有地主以假交易真炒地，或以移轉給安插人頭等方式，侵害其他不同意共有人的權利，為符合司法院釋字第562號解釋，在兼顧共有人權益前提下，達成促進共有土地或建物有效利用之目的。

內政部指出，這次修正共有土地或建物多數決適用範圍等規定，例如，將土地法第34條之1共有地的處分方式，限制只適用於買賣案件；且同意比例由原本持分及人數皆超過1/2，提高為皆超過2/3，若持分超過3/4，才不計算人數，以加強保障不同意共有人的財產權益。

內政部提到，由於現行規定針對因天然流失而消滅的私有土地，於再次浮覆出來時，並未詳細規定所有權回復的方式，故這次也修法明定此類土地自回復原狀日起10年內，經證明為原有者，得向土地所在登記機關申請回復產權，倘若土地已為公用財產、移轉為私人所有，無法回復產權時，得改以金錢補償，以維護公共利益及民眾財產權保障。

內政部提及，為釐清登記損害賠償的責任，避免第三人持偽造或變造登記證明文件，申請登記謀取不法利益，受損害的土地權利人因難以舉證，而處於不利地位。因此，這次修法明定登記賠償為推定過失責任，由地政機關負舉證責任，提出損害賠償責任是第三人或其他機關所致等反證，否則仍由地政機關賠償，以保護真正土地權利人的權益。

內政部表示，「土地法」部分條文修正草案，將依法制作業程序，於近期函報行政院審查後，送立法院審議，希望能儘速完成修法，以兼顧公益及保障民眾財產權益。