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數位身分證恐遭滲透　范雲開第一槍：請內政部暫緩！

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▲▼數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）

▲內政部預計明年7月全面換發數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）

記者林銘翰／台北報導

內政部原定今年10月全面換發新式數位身分識別證（New eID），受到新冠肺炎疫情影響延後上路，目前規劃於民國110年1月至6月進行小規模試行換發作業、110年7月啟動全面換發作業。對此，多名民進黨立委17日召開記者會，呼籲在建立數相關法律專章及設立獨立專責個資保護機關前，相關計畫必須暫緩，以保護全民個資安全為優先。

民進黨立委范雲、劉世芳、何欣純、洪申翰與台灣人權促進會17日上午於立法院召開「數位身分證（eID）恐為中國滲透破口，沒有專章法律和專責機構前必須暫緩」記者會，呼籲內政部應立即暫緩晶片身分證之換發。

▲▼「數位身分證（eID）恐為中國滲透破口 沒有專章法律和專責機構前必須暫緩」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委范雲召開「數位身分證（eID）恐為中國滲透破口，沒有專章法律和專責機構前必須暫緩」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

范雲指出，根據本月初中研院法律學研究所資訊法中心公布之「數位時代下的國民身分證與身分識別政策建議書」，就資訊科學、法學、社會學、政治學等學者共同提出三大質疑，並且建議在解決上述問題之前，應立即暫緩晶片身分證之換發。

范雲表示，目前數位身分證的晶片模組設計、晶片作業系統及應用程序設計、資料寫入設備生產等，都已爆出發包廠商與中國政府有關係上的疑慮，數位身分證明顯存有資安風險，而在台灣法制、資安監管、個資隱私、專責保護機關等方面都嚴重不足的情況下，數位身分證恐成台灣的資安破口。

劉世芳認為，因應數位時代的來臨，政府刻正積極建置數位轉型，然而數位轉型衍生之資安風險更不容忽視，台灣需要完善的法規及健全配套，由於現階段法令尚未成熟，或許應留待未來統籌數位治理政策之《數位發展部》成立與全面的法制保障到位後，再來執行本項政策。

▲▼「數位身分證（eID）恐為中國滲透破口 沒有專章法律和專責機構前必須暫緩」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲多名民進黨立委召開記者會，要求內政部暫緩實施換發數位身分證。（圖／記者屠惠剛攝）

洪申翰也說，晶片身分證涉及到整體國家數位治理政策，應該要有整體的規劃，不只資安國安問題、民眾的隱私權、以及法律授權以及設立獨立專責的個資保護機關這些都要納入全盤的規劃。

台灣人權促進會台灣網路透明報告專員周冠汝提到，晶片身分證本身就是一個鼓勵人民把雞蛋放在同一個籃子裡的政策，但內政部不只是「鼓勵」人民持有，而是全面換發「強制」人民持有這個集中風險的籃子，台權會訴求政府應該人民有選擇要不要晶片身分證的權利。

范雲呼籲，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌一再強調「資安等於國安」，政務委員唐鳳日前也呼籲台灣盡快設立個資保護專責機關，她呼籲在建立數相關法律專章及設立獨立專責個資保護機關前，相關計畫必須暫緩，以保護全民個資安全為優先，別將全民個資奉送給中國大陸，讓蔡英文及蘇貞昌的口號付諸流水。

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