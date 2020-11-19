陳耀祥喊話「公廣集團遞補52頻道」　林為洲：有政治目的

▲國民黨團召開「NCC七大寇 毀憲毀法 有臉向歷史負責？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對中天新聞台換照遭NCC否決，NCC主委陳耀祥昨在記者會公開表示「希望系統業者給予公廣集團頻道一個機會」，對此，國民黨團總召林為洲批評，頻道涉及商業利益，陳耀祥身為獨立機關主委卻發表這種談話，不應該也不恰當，認為其中有政治目的。

國家通訊傳播委員會18日審查中天新聞台換照案，會中以7比0全數通過，7名委員一致否決換照。NCC主委陳耀祥說明不予換照原因，主要歸咎於違法記錄嚴重，以及內控機制失靈，還有大股東蔡衍明介入新聞製播是事實。至於52頻道由誰接手，陳耀祥在記者會中喊話，「希望系統業者給予公廣集團頻道一個機會。」

國民黨團19日上午召開記者會，痛批NCC以「違法紀錄嚴重」作為不予續照的理由無正當性，立委鄭麗文砲轟「這是明顯違法、違憲的決定，也是蔡英文最黑暗、骯髒的紀錄；立委鄭正鈐更直呼「台灣從昨天開始邁入新威權時代，這是台灣民主發展過程的悲哀。」

林為洲表示，傳言52台大家都在搶，包括三立、東森、寰宇、鏡電視等，沒想到昨天陳耀祥大刀一揮宣佈中天撤照後，還留了一個尾巴，「你是獨立機關，那是有商業利益的，怎麼可以一個獨立機關的主委這樣講，我覺得有政治目的啦，不應該也不恰當。」

林為洲認為，陳耀祥的發言是要撇清其他電視台想染指52黃金頻道的傳言，因此表示希望優先給公廣集團，以後再來處理，這就是政治目的，「我們也懷疑，華視已經是無線台，無線台才是最大資源，難道同時還要搶占有線黃金52台嗎？」直呼NCC又在安排另一個劇本，非常可惡。

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