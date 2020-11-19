公廣集團前進52頻道！董事會列入討論議題「有高度共識」

▲公共電視總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者鄭景雯

NCC否決中天新聞台換照案，主委陳耀祥建議空出的52頻道可考慮公廣集團。公視董事馮小非、蔡政良、羅慧雯都表達支持，羅慧雯認為，公視董事會應對此有高度共識。

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天否決中天新聞台換照案，NCC主委陳耀祥建議空出的52頻道可考慮公廣集團。第6屆公視董事會今天召開董事會議，董事馮小非在會前接受媒體訪問時表示，昨晚幾個董事私下討論今天是否要在會議中提案討論公廣集團爭取52頻道，「但聽說公視總經理會在會中針對此事提出報告。」

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馮小非表示，52頻道是一個珍貴的公共資源，任何只要能夠製播高度公共性的電視新聞台，都值得去競爭，「公廣集團的使命就是製播具有公共性的新聞。」她支持公廣集團包括華視、公視新聞，「期待公廣集團把新聞力量加起來，一起來為觀眾服務。」

羅慧雯表示，「當然支持華視前進52頻道」，作為公視董事，她希望公視的影響力能擴大，發揮公共媒體的影響力。

至於陳耀祥直接說出建議接任名單，有媒體質疑NCC早已和公廣集團溝通好。對此馮小非說，NCC與公廣集團都是獨立行使機關，重要提案都需要經過董事會討論、通過，她也是昨晚才聽聞此事。

羅慧雯表示，NCC、公廣集團都是獨立機關，兩者之間沒有任何關係。陳耀祥直接提出建議名單，她認為這是對台灣媒體現狀經過一些觀察、理解後，才提出很好的建議。

蔡政良今天在會前也表示對華視前進52頻道的支持。董事施振榮、盧彥芬會前則不接受採訪。