NCC換照中天　黃暐瀚怒指「犯了4個錯」：各新聞台審查將被比較

▲民間團體公民監督平台到NCC抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中天新聞台換照案遭NCC駁回，引起社會廣泛議論，同為旺中集團的中國時報以頭版報導「台灣新聞史上最黑暗的一天」，再加上斗大的標題「可恥」，表達強烈不滿。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，新聞台當然不是不能關，但NCC犯了四個錯誤。

黃暐瀚表示，新聞台如果惡意捏造、故意引發社會動亂、或有嚴重違失，屢勸不聽，當然也可以不予換照。但問題就出在，中天被「不予換照」的理由跟原因，用在別台身上，標準有沒有相同？

黃暐瀚指出NCC所犯的四個錯誤；第一點，中天被「不予換照」的第一個理由，就是「違規太多」，但NCC主委陳耀祥卻在記者會這樣說，「不罰政論」，讓他相當疑惑，因為從這些開罰紀錄中，至少有三分之一是因為「政論節目被罰」，怎麼陳主委會說，沒有開罰政論節目？

第二點，黃暐瀚認為NCC「標準不一」，同樣報導網路熱搜異象「天空祥雲、鳳凰展翅」及「賴清德接閣揆、天空突現巨龍紅光」，中天被罰，他台不罰，或只去函警告；引用韓粉臉書影片「小孩高喊韓國瑜凍蒜」，罰！友台獨家「當年送小英三隻小豬的三胞胎，長大了，三姐弟再挺蔡英文」，不罰。

第三點，黃暐瀚質疑NCC「審查瑕疵」，因為在聽證會當天，七名鑑定人，有五人提前離開，連被鑑定對象的「陳述」都不聽完，要如何做出公正的鑑定？

第四點，黃暐瀚批評NCC「直接欽點接手頻道」很扯，依據衛廣法NCC手握頻道生殺大權，它可以續發，或是不發，但不給中天，卻直接點名，呼籲希望給華視接手？這又是哪招？

黃暐瀚說，未來52台中天不能繼續經營上架，是一回事，誰來填補這個頻道，誰移頻，誰調動？那是系統業者要擔心的事情，NCC越俎代庖，直接點名誰來接手？陳主委是不是搞錯自己的職權？

不過，黃暐瀚也說，中天當然也不是沒有檢討的地方，新聞製播需更嚴謹，更少犯錯，但，罰歸罰，罪不至死。就NCC這次對中天換照的「審查規格」，包括「最大股東」對新聞台的「實質影響」等等，都將成為各大新聞台換照審查時，會被拿出來一一比較的紀錄。

其他人也看了這些...

►否決中天新聞台換照3大原因 NCC：大股東蔡衍明直接介入

►反駁中天「台灣不能只有一種聲音」 NCC：侮辱所有媒體從業員

►中天換照遭否決「恐釀大量解僱」？北市勞動局：須60天前依法通報



相關新聞...

►蔡衍明怒批NCC污辱中天新聞人 不會放棄捍衛到底

►馬英九力挺中天：言論自由必對蔡英文「加倍奉還」！

►韓國瑜臉書諷「白雪公主」 韓粉1小時蓋5千樓「11/22上街頭了」

►振興一下我們的美麗