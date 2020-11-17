　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南門市場動土　柯文哲：未來一定是北市新地標

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市長柯文哲17日主持「南門大樓暨市場改建統包工程」動土祈福典禮。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲17日主持「南門大樓暨市場改建統包工程」動土祈福典禮。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

南門大樓暨市場改建統包工程於17日舉辦動土祈福典禮，台北市長柯文哲致詞時感性地說，家裡餐桌上的菜餚都是太太陳佩琪下班後到南門市場採買烹調而成，南門市場不只有傳統美食，再結合交通方便，相信未來一定會是台北市的新地標與驕傲。

柯文哲17日主持「南門大樓暨市場改建統包工程」動土祈福典禮，他提及，自己對南門市場很有感情，因為家中餐桌上的菜餚，都是太太陳佩琪下班後在南門市場採購烹調而成。事實上南門市場也是台北人記憶中的美食發源地，各類糕點、南北雜貨、生鮮、熟食應有盡有，他相信未來新的南門市場，不只有傳統美食，再結合交通便利性，一定會是台北市的新地標與驕傲。

▲▼台北市長柯文哲17日主持「南門大樓暨市場改建統包工程」動土祈福典禮。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲表示，南門市場是台北市歷史最悠久的公有傳統市場，但在前任市長時期被發現是海砂屋，必須要即刻重建。市場改建最困難的就是溝通，在此他要感謝南門市場自治會長王銓國在改建過程中大力協助，才順利將南門市場搬遷至現在的中繼市場。另外，南門市場、士東市場，以及寧夏夜市今年也都獲得經濟部五星優良市集認證，這也是王銓國辛苦經營的成果。

柯文哲說，南門市場預定2023年1月份改建完工，興建地下5層、地上12層之鋼骨鋼筋混凝土建築，總樓地板面積計約46,570平方公尺，規劃汽車位207格、裝卸車位11格以及機車位274格停車空間。

柯文哲提到，新建完成的南門市場大樓生意一定會更好，因為它位於捷運萬大線、新店線相接的捷運中正紀念堂站。在交通便利的基礎上，全新的硬體、中繼市場運作中取得的現代化市場經驗，他相信新的南門市場一定會成為臺北的新地標，他也率領市府團隊的首長與工程人員，共同祈求開工順利、新南門市場早日開幕。

其他人也看了這些新聞...

快訊／江啟臣再爆：行政院趕走國傳司　丁怡銘將率小編部隊進駐
快訊／高虹安點名：行政院做梗圖的就是「王牌小編」周家鴻
牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」　丁怡銘回應了

更多相關新聞...

影／丁怡銘為牛肉麵風波請辭　李孟諺：他另有生涯規劃
丁怡銘請辭後揭心情「我不該成團隊負擔」　牛肉麵老闆鼓勵簡訊曝
快訊／行政院「網軍事件」書面報告288字曝光...加封面僅2頁

振興一下我們的美麗

▲▼台北市長柯文哲17日主持「南門大樓暨市場改建統包工程」動土祈福典禮。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市長柯文哲17日主持「南門大樓暨市場改建統包工程」動土祈福典禮。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市長柯文哲17日主持「南門大樓暨市場改建統包工程」動土祈福典禮。（圖／記者袁茵攝）

ET快訊
跟風買6張台積電！一早慘賠8萬淚崩　網搖頭：搶當大學長
嘉義女一次被拔20顆牙　隔天昏迷送醫不治
快訊／信義區寶徠花園「1女墜落」！陳屍豪宅中庭
快訊／陳昇長腫瘤住院！　宣布取消跨年演唱會
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

Google、微軟加碼投資台灣 蔡英文：台積電將在亞利桑納蓋晶圓廠

賴清德喊話僑胞　做台灣的後盾、讓中華民國在國際發光發熱

國防部貼「朱冠甍彈吉他」手繪圖：你的歌曲空軍弟兄會傳承下去

衛福部招募新冠疫苗受試者！柯文哲：大內宣　第三期臨床試驗不會成功

RCEP排除台灣　蔡英文：「不能像過去」把雞蛋放在同個籃子

中天新聞換照18日排入NCC委員會　不排除蔡衍明降低持股後過關

南門市場動土　柯文哲：未來一定是北市新地標

馬英九反擊民進黨：太陽花阻擋《服貿》變成台灣加入RCEP的絆腳石

環團爆「節能減碳辦公室」13個月未開會　點名環保署長下台

「苗栗國」破27年紀錄！首刪605萬預算　曾玟學：繼續努力

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

不捨96歲失智夫晚年獨留養老院　91歲妻驚喜入住...兩人激動相擁

Ella「堅持自然產+不打無痛」：我神經病　快40歲突想第二胎...「勁寶太可愛」

昨晚喝太多？睡成黑糖Q麻糬 扶起牠又軟掉...黃金鼠堅持賴床

Google、微軟加碼投資台灣 蔡英文：台積電將在亞利桑納蓋晶圓廠

賴清德喊話僑胞　做台灣的後盾、讓中華民國在國際發光發熱

國防部貼「朱冠甍彈吉他」手繪圖：你的歌曲空軍弟兄會傳承下去

衛福部招募新冠疫苗受試者！柯文哲：大內宣　第三期臨床試驗不會成功

RCEP排除台灣　蔡英文：「不能像過去」把雞蛋放在同個籃子

中天新聞換照18日排入NCC委員會　不排除蔡衍明降低持股後過關

南門市場動土　柯文哲：未來一定是北市新地標

馬英九反擊民進黨：太陽花阻擋《服貿》變成台灣加入RCEP的絆腳石

環團爆「節能減碳辦公室」13個月未開會　點名環保署長下台

「苗栗國」破27年紀錄！首刪605萬預算　曾玟學：繼續努力

台灣成功研發秋行軍蟲誘捕器　最快明年6月上市供農民使用

林韋君「拉黑狂粉」遭報復！　臨演拍戲挑撥...點開FB頭貼傻眼

中職／劉貴元還想回饋基層　體驗林桑訓練真的嚴厲

季辛吉警告拜登：重建中美溝通管道　否則面臨「一戰規模」災難

陸證監會：螞蟻重啟上市取決於「政府如何重組監管框架」

美和華興傳承菁英賽　兩隊先發OB超過千歲

哈登想去籃網難度極高　名記曝：得拿KD或厄文來換

Google、微軟加碼投資台灣 蔡英文：台積電將在亞利桑納蓋晶圓廠

中職／胡金龍開放接觸及交易　統一獅：不考慮

摩鐵大亨換人當？3大必搶優勢　全台7間摩鐵交易、6間建商買

廁所衛生紙用完！他肚痛急抓「桌上濕紙巾」　爽解放後…一翻面GG了

政治熱門新聞

周玉蔻挺丁！砲皇家牛肉麵：拒吃　網聲援蔻姐

丁怡銘PO「洗白文」遭打臉　網友瘋朝聖

丁怡銘「牛肉麵之亂」蘇貞昌民調雪崩暴跌

蔡英文RCEP政見跳票　江啟臣：又開始「做圖」了

「刑事局垮了」　陳揮文：駭客案破不了

蔣萬安戰北市踩雷　踏出選區「藍大咖不開心」

中共擁有台主權？蔡正元：只剩一辦法

牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」　丁怡銘回應了

刑事局不敢辦丁怡銘？　陳揮文：局長是蘇貞昌的人

圖／時力曝網軍一條龍產業鏈

台大輕生案受矚　賴品妤「送暖」

台派：中國發展已追上清朝康雍乾盛世

蘇貞昌軟化：拜託國民黨立委停止杯葛

萊劑0.001ppm等於未檢出　網：文組不意外

更多熱門

相關新聞

北市網紅行銷價格亂　柯：找我就好

北市網紅行銷價格亂　柯：找我就好

面對商圈人潮受新冠肺炎影響不如預期，台北市政府為振興經濟，找來網紅來宣傳行銷，結果日前被台北市議員王鴻薇質疑「網紅不紅」，發文按讚僅雙位數。王鴻薇17日質疑，網紅價碼混亂，有人甚至高達100萬元，讓台北市長柯文哲嚇一跳，詢問「誰要100萬？100萬找我就好了。」

柯文哲：2024就是順其自然

柯文哲：2024就是順其自然

網友：央視力挺柯文哲　民眾黨提告結果出爐！

網友：央視力挺柯文哲　民眾黨提告結果出爐！

談牛肉麵風波　柯：害人沒成功害到自己

談牛肉麵風波　柯：害人沒成功害到自己

周玉蔻拒吃牛肉麵　柯：別沒事找事做

周玉蔻拒吃牛肉麵　柯：別沒事找事做

關鍵字：

柯文哲南門市場台北市

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

即／北海科大20歲女學生偕男友燒炭雙亡

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

教授戀小10歲學生　教育部：停止系上經費補助1年

車位都省了！「美濃日常」水溝停車法曝光

快訊／新莊死亡車禍！「血溝」畫面曝光

女護理師為已婚副院長1年墮胎2次！跪姿上吊亡

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

即／台南成大男學生租屋處輕生亡

22歲成大生輕生亡　水從屋內流出來

新莊女騎士4秒被輾斃！驚悚3撞畫面曝

5歲男童睡夢中名下多一棟房！　阿公現金一次付清

李燕「斷食3天」瘦一圈

小三纏大亨6年生三胎　35歲近況皺紋爬滿臉

22歲護理師拒男友求歡　隔天看豬排多個洞

更多

最夯影音

更多
李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做
國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面