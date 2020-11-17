南門市場動土　柯文哲：未來一定是北市新地標

▲台北市長柯文哲17日主持「南門大樓暨市場改建統包工程」動土祈福典禮。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

南門大樓暨市場改建統包工程於17日舉辦動土祈福典禮，台北市長柯文哲致詞時感性地說，家裡餐桌上的菜餚都是太太陳佩琪下班後到南門市場採買烹調而成，南門市場不只有傳統美食，再結合交通方便，相信未來一定會是台北市的新地標與驕傲。



柯文哲17日主持「南門大樓暨市場改建統包工程」動土祈福典禮，他提及，自己對南門市場很有感情，因為家中餐桌上的菜餚，都是太太陳佩琪下班後在南門市場採購烹調而成。事實上南門市場也是台北人記憶中的美食發源地，各類糕點、南北雜貨、生鮮、熟食應有盡有，他相信未來新的南門市場，不只有傳統美食，再結合交通便利性，一定會是台北市的新地標與驕傲。

柯文哲表示，南門市場是台北市歷史最悠久的公有傳統市場，但在前任市長時期被發現是海砂屋，必須要即刻重建。市場改建最困難的就是溝通，在此他要感謝南門市場自治會長王銓國在改建過程中大力協助，才順利將南門市場搬遷至現在的中繼市場。另外，南門市場、士東市場，以及寧夏夜市今年也都獲得經濟部五星優良市集認證，這也是王銓國辛苦經營的成果。



柯文哲說，南門市場預定2023年1月份改建完工，興建地下5層、地上12層之鋼骨鋼筋混凝土建築，總樓地板面積計約46,570平方公尺，規劃汽車位207格、裝卸車位11格以及機車位274格停車空間。



柯文哲提到，新建完成的南門市場大樓生意一定會更好，因為它位於捷運萬大線、新店線相接的捷運中正紀念堂站。在交通便利的基礎上，全新的硬體、中繼市場運作中取得的現代化市場經驗，他相信新的南門市場一定會成為臺北的新地標，他也率領市府團隊的首長與工程人員，共同祈求開工順利、新南門市場早日開幕。

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