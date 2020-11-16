網友：央視力挺柯文哲　民眾黨告違反《選罷法》...結果出爐！

▲台北市長柯文哲以民眾黨主席身分代表控告網友涉嫌違反《選罷法》。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

陳姓網友在年初立委大選前，不信台灣民眾黨得票率可達5%門檻，認為網路上看到的央視一則政論影片，是在幫民眾黨催票，上PTT爆掛稱「台灣民眾黨才剛成立沒多久，就得到中國共產黨專門的支持」，民眾黨主席柯文哲代表黨控告陳男涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選、加重誹謗等罪，台北地檢署調查認為，網友引據影片對大選發表評論，屬言論自由保障範疇，16日處分不起訴。

陳姓網友是在1月7日中午，上PTT貼文「【爆掛】中國央視要台灣人民投給民眾黨」，附上標題「《海峽兩岸》票投給誰 柯文哲不表態 CCTV中文國際」的影片，撰文稱「昨晚代表中華人民共和國的官方政論節目–海峽兩岸，大談柯文哲跟台灣民眾黨，要它成為台灣的關鍵少數政黨。」

民眾黨提告後，陳男辯稱，po文所附連結中，可以看到節目來賓說民眾黨得票率可達7%或8%，在民進黨與國民黨得票差距不大的情況下，民眾黨會成為關鍵少數，但陳男當時認為，民眾黨「不可能超過5%」，覺得央視這則影片是在幫民眾黨催票。

檢察官認為，政黨對於他人的批評言論，應有較高的容忍，政黨是否能獲得超過門檻的政黨票，獲得不分區立委席次，是涉及公共利益的可受公評之事，陳男並非憑空捏造，而是根據央視評論提出「合理懷疑」，即使可能讓民眾黨感覺不舒服，但內容仍在言論自由保障範疇，因此處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

直播主熱蠟除毛「10%燒傷」大花臉 鐵粉美容師挨告...結果出爐

5直播主被騙包養！人財兩失「不敢報案」...假富商掉錢包現形

女警沖澡「有陰影」一揮...竟是男警偷拍 首次錯失「務必成功」