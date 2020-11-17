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「上任市長5年329天」　柯文哲：2024就是順其自然

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▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

關於2024年總統大選，台北市長柯文哲曾態度堅定地說，「我不是想，我是直接準備」，當時此言一出也引發熱議。柯文哲17日再度被問及當台北市長近6年最開心的事情為何，他表示，他每天生活都很平淡，自己生氣30秒也就忘掉了，越來越不會生氣，2024就是「順其自然」。

柯文哲17日赴台北市議會備詢，被台北市議員闕枚莎詢問，上任台北市長5年329天，最開心的事情是什麼？柯文哲表示，「我這個人生活很平淡，沒有什麼高興不高興，反正就每天準時上班這樣」，自己每天就很認真工作。

被問到最難過經歷？柯文哲提及，自己生氣30秒就過去了，雖然常常生氣但30秒就忘記，「我越來越不會生氣，越來越麻痺了。」

對於闕枚莎繼續追問是不是對政治生態感到失望了，柯文哲回應，是習慣了，反正每天都是這個樣子，所以越來越平淡，「可能是年紀大的關係，不曉得。」

至於2024雄心壯志的問題，柯文哲則表示，「這個⋯我那個叫順其自然！」

最後，闕枚莎也提及柯文哲過去曾自評優勢是「白目」，讓她嚇了一跳。是否還有分析新的優勢？柯文哲稱，自己還沒做，做完會再說。

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