衛福部招募新冠疫苗受試者！柯文哲：大內宣　第三期臨床試驗不會成功

記者袁茵／台北報導

衛福部日前公開徵求國內新冠疫苗受試者網路登記，登記人數超過2萬人，卻被立委蔣萬安質疑帶頭違法。柯文哲17日表示，台灣沒辦法做到臨床試驗第三期，花20億與2萬人做疫苗有效宣傳，是「大內宣」。





▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲17日赴台北市議會備詢，台北市議員徐弘庭先是提及，有無發現柯文哲這週聲量變比較多？談市政都沒聲量，結果一跟中央對抗，聲量就暴增。對此，柯文哲表示，「沒有啦，不是我的問題，是他們自己自爆，跟我無關。」

▲台北市議員徐弘庭。（圖／記者林敬旻攝）

隨後，徐弘庭表示，中央流行疫情指揮中心最近召開記者會，公開召募新冠肺炎疫苗人體實驗受試者，還在衛福部食品藥物管理署做了平台，讓有意願的人登記，現在登記人數超過2萬人，試問柯文哲對疫苗、對市民參與人體實驗的態度是什麼？

柯文哲提到，現在在做臨床試驗，分第一期、第二期、第三期（Phase Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ），現在Phase Ⅰ有3個做完了，但以他的專業意見來看，3個Phase Ⅰ做完就應該賣掉，「因為我們根本就沒有感染的case，我們怎麼做？」Phase Ⅲ沒辦法做，所以這不會成功。

徐弘庭表示，衛福部公告的藥品臨床試驗受試者招募原則第三條，裡面主要提到招募廣告應經過人體試驗委員會核准才能刊登，但人體試驗委員會已經核准了嗎？目前看起來尚未核准，且第5條寫道招募廣告不能宣稱實驗藥品安全有效、暗示優於目前相似現行藥物等，但衛福部召開記者會帶頭招募人體試驗者，其平台都有提到受試者車馬費、營養補助，若有問題還無條件治療且有保險理賠，卻沒提及疫苗試驗可能風險。

柯文哲回應，這個他不曉得，目前都只是說要請大家來登記，如果真的要做，可能會另外開說明會吧。不過自己沒有去看細節，只是純粹從目前台灣的狀況來看，根本也不可能做Phase Ⅲ，所以Phase Ⅰ做完大概這系統就關閉了，應該把成果最理想是賣掉，獲利了結。

徐弘庭質疑，所以現在需要犧牲2萬名市民當白老鼠，讓中央獲利了結嗎？柯文哲說，這計劃20億，「我覺得是不好的投資。」

被問到以醫生、市長角度來看，會不會呼籲台北市民盡量別參加？柯文哲說，「不是啦！」因為後面要做也做不起來。徐弘庭追問，那20億預算是不是丟到水裡？柯文哲回應，「差不多。」現在台灣也沒case，2萬人要幹什麼？沒有實驗組，全部都是對照組，很奇怪。

徐弘庭詢問，那為什麼要花20億跟2萬人做個有效疫苗的宣傳？柯文哲表示，「大內宣啦！」雖然目前只是登錄而已，但他不認為台灣有可能做Phase Ⅲ，「這個怎麼做，我都看不出來。」

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