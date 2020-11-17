北市25局處網紅行銷價格亂！有人要價100萬　柯文哲嚇歪：找我就好

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對商圈人潮受新冠肺炎影響不如預期，台北市政府為振興經濟，找來網紅來宣傳行銷，結果日前被台北市議員王鴻薇質疑「網紅不紅」，發文按讚僅雙位數。王鴻薇17日質疑，網紅價碼混亂，有人甚至高達100萬元，讓台北市長柯文哲嚇一跳，詢問「誰要100萬？100萬找我就好了。」

王鴻薇17日於台北市議會市政總質詢時提及，現在很多人都在找網紅，柯文哲選舉時也找了很多網紅，網紅價碼差很大，例如總統大選時，總統蔡英文上《博恩夜夜秀》是13.1萬，前高雄市長韓國瑜是31.5萬，然而北市商業處花70萬找了6名網紅，分享數卻掛0，這真的是網紅嗎？「我也不知道這網紅紅不紅，花這個錢真的值得嗎？」

▲國民黨台北市議員王鴻薇。（圖／記者林敬旻攝）

王鴻薇表示，她廣發給北市各局處，詢問各項行銷裡面有無網紅行銷？結果25個局處都有在做網紅行銷，且動用數量將近100個，總體花費起碼5000萬，大概3分之1局處無法告知她價格。

王鴻薇認為，網紅標準不一，且不知道到底紅不紅，分享1則算紅嗎？分享100則算紅嗎？還是要1000則呢？當時商業處把所有相關的發文日期、按讚、分享數都分析出來，結果發現平均1個讚要花888元，這到底有無效益可言？

王鴻薇提及，網紅價格混亂，有些是公益性不用錢，有些3萬、4萬，貴的還有30萬、60萬、80萬甚至100多萬。對此，柯文哲說，「誰100萬？要100萬找我就好了！」

王鴻薇強調，希望能建立網紅名人邀請的SOP，以及針對網紅名人效益要有KPI，不然隨便拍片、吃東西、拍照片就拿到錢了嗎？柯文哲回應，這個觀傳局就可以建立，這個具體要求是合理的，應該要訂KPI。

台北市副市長蔡炳坤則說，他們有整合行銷小組，觀傳局提出後，會透過小組討論再來定案，讓各局處按照來做。

▼台北市副市長蔡炳坤於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）