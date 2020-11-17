陳椒華就職時力黨主席！秘書長交棒白卿芬、5人共接副秘書長

▲時代力量新任黨主席陳椒華就職記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

前時代力量黨主席高鈺婷日前宣布辭去黨主席職務，時代力量10日召開決策會議，並推舉時代力量立委陳椒華接任黨主席。對此，陳椒華17日上午召開就職記者會，宣布由時代力量立法院黨團副主任白卿芬兼任秘書長，並邀請時代力量新竹縣議員連郁婷、桃園市議員簡智翔、彰化縣議員吳韋達、高雄市議員林于凱、決策委員張衞航擔任副秘書長。

高鈺婷3日晚間無預警發出聲明，表示已向時代力量第二屆決策委員辭去黨主席職務，將以「請辭待命」的狀態，與秘書處共同妥善配合，協助交接事宜。時代力量10日召開決策會議，決議推舉陳椒華接任黨主席，黨內會儘速完成黨主席交接事宜，新任主席正式上任時間將再另行公告。

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者周宸亘攝）



對此，陳椒華17日上午於時代力量中央黨部召開就職記者會，宣布由白卿芬兼任秘書長，並邀請連郁婷、簡智翔、吳韋達、林于凱及張衞航擔任副秘書長。

陳椒華表示，由於自己在很短的時間內接任黨主席，未來將加強各地黨部的聯繫溝通，為2022年的選戰佈局，同時她也將向立委邱顯智、王婉諭請益，共同為時代力量打拚，有關其他黨務面向的改革，自己也將召開相關記者會公布。

時代力量黨章明定，決策委員會由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選，決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。此外，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員相同，黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

以下為陳椒華就任記者會致詞全文：

【哪裡有不公不義，哪裡就有時力的身影】

感謝時代力量決策委員會同意讓我接下黨主席的職務。在接下來三個多月的任期，我將帶領全黨繼續前進、代表時代力量與台灣全國人民溝通，爭取更廣泛的支持。

去年底，我作為一位長期投身環境運動的大學教師，因為時代力量的邀請參與選舉，並於今年初成為時代力量籍的不分區立法委員，以一種新的身分參與公共事務。就在短短近一年的時間，我現在將成為時代力量的黨主席，一方面感觸良多，另一方面也覺得戒慎恐懼。我知道我將擔負更重的責任，而我會全力以赴。

時代力量將自身定位為一個進步政黨，追求的是能夠實現公平正義的新政治。我想強調，政治是一種集體的實踐，也應該是一種高貴的志業。對於進步價值的追求要求我們在各方各面堅持不懈地參與和行動，指出現狀下的問題，並且盡力實現能促進眾人福祉的方案。

以我自己為例，我很高興能運用過去參與環保運動給我的經驗，代表時代力量及全國人民以立委身分更廣泛、深入地關注各項我認為有必要受到重視的議題。在我就任時代力量黨主席的期間，時代力量將繼續以十項核心議題為工作重點，包括環境正義、土地正義、居住正義、金融正義、勞動權益、社福權益、人權主張、憲改主張、司法改革與媒體改革。

我知道，如果我們要在每一個重要事項都有大的突破，這是非常困難的事情。所以我想說，時代力量作為一個政黨，最需要的就是各位黨員及支持者的積極參與。這不只是要讓每個有心回饋社會的人都能貢獻所長，還要把每一個人的力量都在黨內凝聚起來——因為，大家都知道，團結力量大！

在這裡，我想特別感謝鈺婷。這段時間以來，她抱持著熱情和理想，放下原本的工作，投身政治。過去幾個月，她將自己定位成過渡時期的任務型主席，著重於黨務制度方面的改革，我相信她所做的努力是時代力量要在未來茁壯不可或缺的一環。

的確，過去一年來，有許多同情或批評時代力量的人指出，我們的黨內溝通機制必須有所調整，因為更良好的互動才是讓大家能同心協力的關鍵。我願意仔細聆聽並反省這些針對時代力量給出的意見，然後繼續與黨內同志們討論未來能如何強化時代力量的體質。二十幾年社會運動的經驗讓我知道，我們應該珍惜任何一點一滴的善意和努力。也因此，我非常、非常希望時代能繼續包容多元的聲音，讓時代力量這個黨成為黨員和支持者能夠自由發聲的平台。

如同鈺婷日前所指出的，時代力量該開始準備二〇二二年的地方選舉。我認為深耕地方是時代力量不可逃避的課題，而且我相信時代力量應該更積極培植有志投身服務各地民眾的人才。我們期待時代力量的各個地方黨部能與民眾有更密切的互動。與此同時，我也將和各縣市的地方議員以及顯智、婉諭其他兩位時代力量立法委員請益，結合地方黨部及立院黨團的力量，為接下來的選舉開始做初步的準備。

前主席國昌曾寫道，時代力量承諾要做一個透明的政黨、開放的政黨、參與的政黨、行動的政黨：「哪裡有不公不義，哪裡就有我們的身影，時代力量將永遠站在改革的最前線，為最需要幫助的人們奮鬥。」不言而喻，我當然同意這些文字所傳達的精神。時代力量完成了多少當初賦予自身的任務，又是不是值得更多支持者的託付，這社會大眾會有公評。但我想說的是，我認為時代力量還有許多人，包括我自己，仍然非常重視這些承諾。所以讓我再說一次，無論是在台灣的哪個角落，哪裡有不公不義，哪裡就應該有時力。除了鈺婷之外，我也想趁這個機會再次謝謝國昌、顯智及永明幾位前任主席；他們共同為時代力量描繪出一個對台灣未來的願景，也各自以非常不同的方式幫助時代力量成為現在的模樣。

最後，我想要勉勵黨內同志以及時代力量的支持者，無論是過去、現在或未來，千萬不要低估理想的力量，正是它引領我們透過行動創造新的時代！

謝謝。

▼時代力量秘書長白卿芬。（圖／記者周宸亘攝）



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