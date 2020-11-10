誣指時力黨工持毒　桃市議員王浩宇二審改判賠40萬並道歉

▲前時代力量黨工林效先。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市議員王浩宇2018年間烏龍爆料，指稱時代力量前黨工林效先持有「毒郵票」，最後證實子虛烏有。林男起訴求償，一審判決王浩宇須賠償25萬並在四大報、臉書上刊登道歉啟事。案經上訴，高等法院10日的二審改判王浩宇須賠40萬並刊登道歉啟事。可上訴。

王浩宇於2018年4月15日，在立法院中召開記者會，指稱時代力量涉案黨工（林效先）持有大量的毒郵票（LSD 迷幻藥），質疑其涉及運毒、販毒，要求檢方查辦。王浩宇更信誓旦旦說「若沒有這件事，我願意辭去議員退出政壇」。案經檢方介入偵辦，林效先等黨工均經毒品檢驗，證明沒有吸毒，檢方並於2019年4月間，對林效先等人做出不起訴處分。林效先因此對王浩宇提出民事訴訟，求償243萬餘元，並要求在臉書、報紙上刊登道歉啟事。

一審判決王浩宇敗訴，須賠償25萬元，並在四大報頭版、臉書道歉，且不得擅自對臉書道歉文底下留言更改隱私設定。案經上訴，高等法院仍判決王浩宇敗訴，還加碼要求王浩宇賠償40萬元，另外再刊登道歉啟事。

對於二審再度獲勝，林效先在法庭外表示，「我需要公正第三方來證明，法院的判決，也說明他（王浩宇）必須負擔該負的責任。」「我在這個事情中，1年內都沒有人相信我、用錯誤的方式認識我，我狀況很不好，也沒辦法好好工作。」「在相處的人際關係上、個人的工作上，都沒辦法達到期待。」

目前已經辭去時力黨工，改兼職擔任看護的林效先，希望能在本案結束後，開啟新的人生「我人生就分成這件事之前與這件事之後，今天告一個段落，我好像找回了自己的自由，有一種解脫的感覺，可以慢慢再回到自己的生活。」

▼前時代力量黨工林效先。（圖／記者吳銘峯攝）

