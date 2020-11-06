劉仕傑「誤上」中天新聞龍捲風　時力斥責：送交人事評議機制處理

▲時代力量國際部主任劉仕傑。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

時代力量6日晚間表示，有關國際部主任劉仕傑誤上新聞龍捲風，時代力量深表歉意並已予以斥責，對於黨職人員管理之疏失謹以致歉，並將儘速將此案交由內部人事評議機制處理。

時代力量表示，在中天換照審查之際，劉仕傑因個人疏失，決定上中天節目，致使出現與中天「捍衛新聞自由」字樣同框的畫面，造成外界對時力立場產生混淆，非常不妥。

時代力量指出，經查劉仕傑上節目是為談美國總統大選，發言內容確實未超出這個範圍，亦未談及中天換照。

時代力量強調，對於NCC基於新聞專業及操守嚴審中天換照，與新聞自由無關，時代力量立場從未改變。

時代力量立法院黨團總召邱顯智則表示，劉仕傑出席新聞龍捲風戶外錄影這樣的場合，拿著「反關台、挺中天」的麥克風發言，引發外界對時力的嚴重誤解，甚至連國民黨立委都藉此來表示時力挺中天、反關台，已經嚴重損及時代力量的聲譽。

邱顯智說，身為中央黨部一級主管，不會不清楚時力反紅媒的一貫主張，這種做法，簡直在抹殺時力長年反紅媒的努力，因此自己會在決策會議提案，送交紀律委員會從嚴處置，給支持者一個明確的交代。

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