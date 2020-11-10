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陳柏惟嗆「國民黨不應參加人權委員會」　李貴敏批：藐視人權

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▲▼時代力量立院黨團提案立院成立人權委員會。（圖／翻攝邱顯智臉書直播）

▲時代力量立院黨團提案立院成立人權委員會。（圖／翻攝邱顯智臉書直播，下同）

政治中心／綜合報導

監察院國家人權委員會於今年5月1日正式運作，時代力量立法院團10日開記者會，提案立院成立「人權委員會」的特種委員會，獲得不少跨黨派立委支持。不過，台灣基進黨立委陳柏惟卻當場直言「國民黨沒有資格參加」，讓同樣在場的李貴敏不滿反嗆，「保障人權不該有黨派色彩，這是藐視人權」。

立法院時代力量黨團日前提案，主張設立特種委員會的人權委員會，經院會決議交付黨團協商。國民黨立委李貴敏、民眾黨立委賴香伶、時代力量立委邱顯智、基進黨立委陳柏惟、民進黨立委蔡易餘、范雲、洪申翰等跨黨派立委一同出席記者會，也表達支持成立人權委員會。

陳柏惟發言時表示，希望透過人權委員會設立，落實兩院特殊性獨立機關功能，獨立處理國家人權相關議題，「但國民黨不該參加這個委員會」，說完後就起身離場，身為國民黨籍的李貴敏就批評「是來鬧場的嗎？」

李貴敏強調，人權是普世價值，不應有任何黨派色彩，任何一個政黨，都有權利表達意見，當陳柏惟說國民黨沒有資格參加，就是對人權不尊重，藐視今天的記者會，對此感到相當遺憾。

洪申翰則表示，認同跨黨派立委都應要加入與支持人權委員會，也理解陳柏惟的發言，是因為當政府在推動轉型正義的人權，與在同志人權等議題上，都遭遇到國民黨很大的阻力。

賴香伶認為，人權包括尊重彼此差異，大家應該放下歧見，彼此異中求同才是期待的未來，而跨黨派團結是第一步，希望藉由立法院設立與監察院人權會對接組織，檢視法規到行政單位思維不足的地方，才符合大家期待發揮保護的人權的目的。

▲▼時代力量立院黨團提案立院成立人權委員會。（圖／翻攝邱顯智臉書直播）

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