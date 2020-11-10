政治素人接時力黨主席　陳椒華：不負所托全力以赴

▲陳椒華。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

時代力量10日下午公告，經全體決策委員出席討論決議，推舉立委陳椒華接任第3任期第4位黨主席。對此，陳椒華傍晚在臉書表示，「不負所托，全力以赴」。

陳椒華在臉書表示，台灣民主運動發展歷程，經過許多前輩的努力，才有今日成果，每一個時代都有社會面對、解決的問題，時代力量是在反媒體壟斷、服貿協議等公民運動浪潮中成立的政黨，希望可以凝聚社會改革的能量，讓台灣社會變得更好，然而時代力量也是一個年輕的政黨，需要學習、反省、改進，屢屢遭遇困境與挑戰，必須勇於面對。

陳椒華指出，時代力量召開決策會議，決議由她接任黨主席，對一個政治素人來說，這是一個非常重大的責任，為了時代力量更加茁壯，成為善盡監督政策、守護國家主權、促進社會永續發展的政黨，接受決策小組的決議，擔任黨主席職務，「我知道自己參政經驗很資淺，我願意接受各界的指教、善盡溝通的工作，我也會用多年來監督汙染、水資源保育等議題上的態度，認真處理黨務，善盡責任至下屆決策委員選舉完成、推任新主席」。

陳椒華說，請大家多多指正、鞭策，讓時代力量能實踐創黨時許多人的共同理想「成為一個行動的政黨，哪裡有不公不義，就站在改革前線，跟人民一起奮鬥，共創屬於人民的新時代。」