被批北市食安條例修法「品質糟」　黃珊珊：時代力量不懂法律





▲台北市副市長黃珊珊於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會日前通過北市食安條例修法，販售萊豬將可處6萬元以上、10萬元以下罰款，並按次處罰，結果被北市時力黨部痛批立法品質糟，還質疑台中市超標是罰6萬至2億元。對此，台北市副市長黃珊珊回擊，是時代力量他們不懂法律。

柯文哲12日下午回到台北市議會備詢，國民黨團書記長陳重文詢問，是否支持北市食安條例？柯文哲說，針對三權分立精神，如果立法部門訂的法， 除非他們覆議，不然應該遵守。

陳重文提及，北市時力黨部說北市條例是最爛、全國最爛，還說台北市罰6-10萬，台中市罰到2億元，是否覺得北市食安條例真的很糟糕？還是是因為時代力量在台北市沒有議員，所以連罰則都搞不清楚、蹭熱度？黃珊珊回應，這應該是自治條例 地方職權只有10萬，他引用的是食安法，根本不是地方職權，「他們不懂法律啦！」

柯文哲則說，法律是黃珊珊比較專門，所以黃珊珊講得就對了。隨後黃珊珊補充，時代力量拿不同基礎來比較，對於台北市地方自治條例也不清楚，是「張飛打岳飛」。

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