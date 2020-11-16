柯文哲推「結婚獎金」救北市生育率　議員憂：結婚不一定要生小孩

▲台北市議會第四次定期大會第10次會市政總質詢，台北市長柯文哲接受議員質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前提及，為了鼓勵市民生小孩，應先鼓勵結婚，再鼓勵生產，並且打算推出「結婚獎金」，引發外界熱議。台北市議員王閔生認為，結婚跟生小孩沒那麼正相關，怕發結婚補助對少子化沒幫助。而柯文哲也認為有道理，表達會審慎評估。

柯文哲14日出席中高齡博覽會致詞時表示，因為有結婚的人生小孩的數量，並沒有比較少，但30年前台灣婦女不結婚是12%，現在比例高達35%，等於突然多了一堆沒有結婚的年輕男女，「我覺得順序要對，每天在生產補助，重來一遍，應該是結婚補助就好了，先鼓勵結婚再鼓勵生產」，如果重來一遍，應該是發結婚獎金而不是生育補助。

▲民進黨籍市議員王閔生質詢。（圖／記者湯興漢攝）

面對結婚獎金等議題，柯文哲16日赴台北市議會備詢時，被台北市議員王閔生詢問，結婚跟生小孩沒那麼正相關，因為結婚不一定要生小孩，且現在少子化的原因是因為低薪高房價，光生活基本開銷就很頭痛，生了小孩又要養育教育費，會讓民眾擔心不一定能負擔，所以北市才推生育補助2萬、中央育兒補助中央2500、地方2500，托育補助中央3000元至6000元，地方2500至4000元。

王閔生提及，有沒有想過，其實民眾是覺得「敢生了」所以才結婚？等條件變好時才來生？自己不是反對結婚獎金補助，而是怕補助結婚，結果對少子化也沒有幫助。

對此，柯文哲回應，王閔生講得對，獎金確實不是鼓勵結婚唯一的辦法，如何讓年輕人敢結婚，獎金也是很小的部分。

王閔生要求台北市政府審慎評估，畢竟如果沒有足夠的理由，這筆預算要如何說服其他議會同仁同意？柯文哲則允諾「可以」，會審慎評估。

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