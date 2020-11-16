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批捷運聯開案2坪釘子戶「渾蛋都市蟑螂」　柯文哲挨告結果出爐

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▲▼柯文哲出席「眷戀臺灣」音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲被捷運聯開案地主控告誹謗結果不起訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市長柯文哲日前在與里長座談時，針對捷運信義安和站附近聯合開發案，只剩下1塊2坪大的土地無法徵收一事，公開批評地主「是都市蟑螂」，「也是渾蛋」，黃姓地主自認名譽受損，控告柯文哲涉嫌公然侮辱，台北地檢署調查認為，柯只說「那個地主」，並未指名道姓，外人也無法直接得知地主就是黃男，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

靠近信義安和捷運站5號出口的台北市信義路四段239巷，因捷運聯開案，經里長爭取要一併解決交通問題，建商承諾取得相關土地，把巷子拓寬成6公尺，但最後剩下巷口有一2坪大的土地，因地主開價4億元，建商拒絕接受，現在成了長滿雜草的花圃，被稱為「全台灣最貴花圃」。

柯文哲在6月間與里長座談會中，脫口而出「那個地主也是王八蛋」，「也是渾蛋…那是都市的蟑螂」，黃姓地主自認是周遭相關土地中，唯一還沒被徵收的土地持有者，等於被點名侮辱，憤而提告。

但檢察官調查，柯文哲在講話時，不但沒有指名道姓，而且也沒提到土地的位置，一般人根本無從得知柯所說的地主到底是誰，不能光以黃姓地主自以為被點名，就說柯真的在講他，因此處分不起訴柯文哲。

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