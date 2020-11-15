行政院助攻！民眾黨號召500支持者上街反萊豬　超萌豬口罩首曝光

▲把握行政院發子彈機會，柯文哲率民眾黨立委到牛肉麵店用餐，反擊執政黨。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨政府宣布將在明年元旦放寬含瘦肉精美豬進口標準，由於未與社會充分溝通便宣布執行，各界反彈聲浪嚴重，連歷年聚焦勞保、年改、勞權、土地正義的秋鬥遊行，都特別將反萊豬議題納入。台灣民眾黨也將在立院黨團帶領下，號召近5百名支持者上街，訴求「源頭管理」、「明白標示」2大主張，讓執政黨正視民眾對於萊豬的疑慮。

政院自爆大家打 柯營聲量藉「牛肉麵」竄高

民眾黨主席、台北市長柯文哲日前到行政院針對萊豬提出建議，但會後行政院發言人丁怡銘舉北市牛肉麵節冠軍也使用萊牛為例，強調在合乎標準情況下食用瘦肉精安全無虞，沒想到意外延燒成「牛肉麵風波」，最後還是由行政院長蘇貞昌親自出馬才讓爭議暫告段落。

丁怡銘此次失言重捶柯文哲不成，不只讓在野黨撿到槍，事主之一的柯市府也把握難得機會搏聲量，事發當天除了藉總質詢之便強勢回擊外，晚間更由副市長黃珊珊帶隊親訪業者送暖；柯文哲則在隔天拜訪另一家牛肉麵業者開直播，以理性態度重申對萊豬的疑慮外，也怒斥執政黨「玩政治玩過頭」，是柯陣營近期少見能在輿論上壓過民進黨。

柯文哲此次意外上演的「苦肉計」，也激起柯粉團結。幕僚表示，過去柯文哲自稱理性務實，但講話實在「太口語」，往往在媒體上傳達出的只有酸言酸語形象，此次理性到政院提出建言與看法，也獲得蘇揆正面回應要求相關部會研討，會後丁怡銘竟舉錯誤例子想暗酸，「一來一往的對比非常明顯」，也讓支持者看不下去，報名秋鬥遊行的柯粉一口氣暴增。

▲民眾黨製作秋鬥紀念口罩，號召支持者上街。（圖／民眾黨提供）

製作秋鬥紀念小物 民眾黨首度號召黨員上街

根據民眾黨訴求，「源頭管理」指進口萊豬應列特定貨號以供辨識；「明白標示」則要求進口豬肉再製品，混和產品、食品添加物之容器或外包裝，應標示是否含萊克多巴胺豬肉，且食品標示及食品添加物相關規定，應增列標示是否使用含萊克多巴胺豬肉。

為宣傳進口萊豬的兩大主張，民眾黨特別製作上萬份口罩，供到場民眾索取，除了有民眾黨標記外，還切合萊豬議題設計可愛的小豬圖案，希望執政黨可以設身處地為國人的身體健康著想，並想起台灣豬農的辛勞。

民眾黨發言人蔡峻維表示，民眾黨號召支持者走上街頭，已獲得近500名支持者報名參加，相信當日會有更多的支持者加入遊行行列；而除了口罩外，另外還有製作頭巾、手搖旗等，讓執政黨看進人民的心聲。

至於外界關注的「藍白合」，蔡峻維表示，民眾黨此次參與秋鬥遊行沒有與其他政黨合作，僅透過行動表達2大訴求，不會與國民黨唱和，只要是有利於台灣民眾，任何事情民眾黨都會去做，也跟其他政黨保有合作空間。