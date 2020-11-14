出席眷戀台灣音樂會　柯文哲聽到欲罷不能還讚黃大洲很勇猛

▲柯文哲與前市長黃大洲、威京總部集團主席沈慶京一同出席「眷戀臺灣」音樂會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

「威京小沈」沈慶京推動「遷台歷史記憶庫」搶救計畫，由財團法人沈春池文教基金會14日晚間在大安森林公園舉辦「眷戀台灣」音樂會，台北市長柯文哲、當年在任內推動大安森林公園的前市長黃大洲都共襄盛舉；柯更是相當捧場，本規劃晚上8點離開，一路聽到9點音樂會結束。

柯文哲致詞時感謝黃大洲當年興建了大安森林公園，將2千戶的眷村改建成公園，直言這需要相當的魄力才能達成；柯也細數黃大洲任內政績，包括基隆河截彎取直、拆除中華商場、中華路拓寬等，才讓現在北市府的西區門戶計畫能夠順利推行。

此外，黃大洲任內還同時讓捷運6條工程開工，讓柯文哲大感佩服，自己只有一條，「6線齊發，我認為我已經很勇猛，結果跟黃前市長比起來還是差一點」。最後柯也感謝黃，建設這麼大的森林公園，讓大家今天可以坐在這邊聽音樂會。

黃大洲則回憶，民國47年時他大三，在這個地方當家教，到了民國79年當上市長，再回到這個地方發現有3分之2都是違章建築，有1萬2千多人居住，於是他下定決心要把這邊重新開闢，訂下妥善安排、合理補償的原則，並在南港建設專案國宅讓眷村可以搬遷。

沈慶京則表示，當年30歲時，覺得人必須創造人生的被利用價值，直到現在快滿74歲了，還是常想，「年紀大了幹嘛不繼續創造人生的被利用價值？」，因此過去幾年一直在研究，甚至還後悔太晚推動「保存歷史記憶庫」。沈慶京表示，「保存歷史記憶庫」不只是保存原始風貌歷史，而是從這些影音採訪，促進人們不要因為省籍地域觀念而去排斥。