高虹安主持首場民眾黨代表政見會　參選人力拱柯文哲選2024

▲民眾黨立委高虹安、黨秘書長謝立功赴台中出席首場民眾黨黨代表參選人政見發表會。（圖／高虹安國會辦公室提供）



政治中心／綜合報導

台灣民眾黨黨代表選舉正在進行中，黨代表參選人首場政見發表會14日於台中登場，不少參選人直言力挺黨主席柯文哲參選2024總統大選，擔任主持人的不分區立委高虹安則表示，身為黨員大家都會全力支持。

民眾黨黨代表政見發表會14日下午於台中登場，參選人來自各行各業，像是醫師、餐飲業、老師等不同的人才。不少黨代表在政見直言，力挺黨主席、台北市長柯文哲參選2024年總統。

對此，高虹安指出，這不光是黨員的支持，柯文哲在台北市議會答詢時，對於參選總統這件事並不避諱，直言他本人正在準備中，身為黨員大家都會全力支持，也希望透過黨務活動的舉辦，一步步實現台灣民眾黨，重視民眾聲音，與民眾站在一起的理念。

高虹安表示，政治參與不再是兩大黨的專利，政治顏色也不再只有藍或綠，超越藍綠的台灣民眾黨，絕對是大家最好的選擇，期望透過黨務活動的舉辦，讓各階層的民眾表達意見，讓政策的制定更接地氣。

雖然柯文哲並未出席政見發表會，但民眾黨秘書長謝立功特別南下坐鎮，謝立功表示，政治就是生活，政治就是要落實在人民生活的每一天。這次的黨員座談會，讓黨員介紹自己的背景，並發表相關政見，讓大家更多的互動，能更多熟悉，才能讓大台中地區有更好的發展。

民眾黨第一屆黨代表選舉報名展延至11月19日，將於12月12日進行網路投票，這次黨代表選舉預定產生100席，大台中地區就占了11席。

▼民眾黨黨代表參選人政見發表會。（圖／高虹安國會辦公室提供）

