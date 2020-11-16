刑事局不辦丁怡銘！北市警「站出來辦」仍難平風波　網怒：雙標？

▲行政院發言人丁怡銘請辭獲准。（圖／行政院提供）



記者黃可昀／綜合報導

行政院發言人丁怡銘先前惹出的「牛肉麵」風波尚未平息，有民眾指控他散布假消息，看不下去到相關單位告發，警政署刑事局則回應「不偵辦」，讓不少網友忍不住痛批，「麻煩嚴辦，完全看不下去一個發言人搞得像跳梁小丑！」

丁怡銘先前指出冠軍牛肉麵使用「萊克多巴胺」，後續店家澄清完全是不實指控，丁怡銘慘遭狠狠打臉，也引發眾多網友不滿，認為行政院發言人說話不夠謹慎，對店家商譽造成嚴重損害。刑事局13日首度回應此事，說明丁怡銘第一時間就澄清是個人誤解，並無涉及「惡、假、害」，所以不偵辦，15日仍是做出相同發言，維持原看法。

▲蘇貞昌、丁怡銘。（合成圖／ETtoday資料照）



消息曝光後引發巨大反彈，很多人認為丁怡銘發布的假消息帶來社會輿論，店家的生意與名聲都受到影響，刑事局卻以不偵辦處理，不少人懷疑是「雙標」。

本站報導《丁怡銘刑事局不辦！北市中正一分局「接民眾告發」：已受理》，行政院所在轄區台北市中正一警分局16日表示，目前已接獲相關報案，將會依法受理審查。新聞被網友轉發到PTT，紛紛在底下留言，「受理歸受理，敢不敢罰再說」、「本來就是去分局報呀，怎麼會去找刑事局」、「就不要到最後北市警局依法受理，但也依法不移送」、「抱歉，這個雙標明顯到誰都看得出來好嗎？」