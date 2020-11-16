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性侵、詐欺與逃稅！川普卸任後「沒了特權」　難逃6大法律指控

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▲▼川普站在雨中出席退伍軍人節，在維吉尼亞州的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）獻上花圈致意。（圖／路透）

▲川普卸任後可能捲入6大法律訴訟。圖為川普來到維吉尼亞州的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），出席退伍軍人節活動。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普連任失利，很快就要回歸平民身分，失去免於訴訟的總統特權，恐怕成為檢調單位的目標。BBC也整理出川普即將面臨、目前正在醞釀中的6大法律指控，並且分析未來可能如何發展。

一、封口費醜聞

《花花公子》（Playboy）模特兒麥克道格（Karen McDougal）與成人電影女演員丹尼爾（Stormy Daniels）宣稱曾與川普發生性關係，並在2016年大選前收到一筆封口費。她們2018年揭露此事後，不僅震撼美國政壇，也觸發2項刑事調查。

第一項刑事調查涉及違反聯邦法律。川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）承認受到川普「指示」，安排2名女性的封口費支付事宜，並於2018年被控違反競選資金法規，判處3年有期徒刑。但是，川普卻未面臨任何指控。

首先，檢方需要足夠證據證明川普下達指示，但即使獲得鐵證，針對現任總統提出聯邦刑事指控，也是違反美國政府政策的行為。

儘管如此，第二項刑事調查仍在進行中。曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus Vance）正在審查，川普集團是否偽造與封口費相關的商業紀錄。儘管在紐約州法律中，偽造商業紀錄屬於輕罪，且已經過了追溯期，但若被發現此舉是為了掩蓋稅務詐欺等其他罪行，就可能涉及重罪指控。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普稅務問題也是本屆選戰的焦點話題。（圖／路透）

二、稅務與銀行詐欺調查

萬斯發出傳票，要求查看川普多年的財務紀錄，包括8年以來的納稅申報單。他8月在法庭文件中強調，「在公開報導中，川普集團可能發生廣泛且長期的犯罪行為」，包括保險與銀行詐欺，而在紐約州，特定類型的稅務詐欺可能構成重罪指控。

川普集團律師2019年8月以「政治打擊工作」來形容萬斯的調查，川普陣營也在法庭上表示，此舉相當於「政治騷擾」，極力阻止財務紀錄曝光，卻遭聯邦上訴法院駁回。如今檢方獲准取得總統財務資訊，川普陣營可能向最高法院提出上訴，但此舉風險很高。

▲▼川普前私人律師科恩（Michael Cohen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普前私人律師科恩（Michael Cohen）爆出川普集團涉嫌房地產詐欺的內幕。（圖／達志影像／美聯社）

三、房地產詐欺調查

川普前私人律師柯恩遭到調查時，曾於2019年2月向國會爆料，川普會誇大其房地產價值，以利獲得貸款，或者低估其價值，減少課稅。

紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）自從2019年3月以來領導民事調查，試圖釐清川普集團是否涉及房地產詐欺，但也必須取得更多證詞與資訊，甚至在法庭上爭取獲得訊息。

川普次子、川普集團執行副總裁艾瑞克（Eric Trump）指控詹姆斯發起「政治追殺」，儘管如此，仍答應10月前往檢方辦公室做證；而川普卸任後恐怕無法再逃避訴訟。

如果詹姆斯的調查果真發現違法情事，可能導致經濟懲罰的結果，也不排除其他刑事調查的可能性。

四、薪資事件

川普被指控任內違反憲法《薪酬條款》（Emoluments Clause），其中一項條款要求，包括總統在內的所有聯邦官員接受外國利益前，都必須尋求國會同意。

川普因未能遵守此條款，涉入3件獨立民事訴訟，包括在華府川普國際大飯店招待外國官員，也可能違法。他曾斥責《薪酬條款》是「騙人的」，並且暗示其他總統任內都有違反法規，藉此賺錢。

法律專家指出，《薪酬條款》不太可能成為刑事訴訟依據，因為全案涉及川普執政的事實，因此一旦他卸任，就會演變成學術性的爭議。此外，民主黨議員提出的其中一案已被最高法院駁回。

▲▼ 卡羅爾（E. Jean Carroll）指控川普性侵。（圖／達志影像／美聯社）

▲ELLE作家卡羅爾（E. Jean Carroll）指控川普性侵。（圖／達志影像／美聯社）

五、性行為不檢訴訟

川普數十年來被多名女性指控性行為不檢，尤其2016年勝選前，更有許多人挺而發聲。但他否認所有指控，宣稱這些都是假新聞、政治抹黑與陰謀，還誓言提告。

川普迄今尚未採取法律行動，但一些女性已經提告。以ELLE作家卡羅爾（E Jean Carroll）為例，她指控川普1990年代在曼哈頓百貨公司的更衣室內性侵自己，被川普批評「她不是我的菜」所以不可能犯案後，針對總統提出誹謗指控，要求賠償並收回言論。

川普試圖讓這些案件被駁回。其律師主張，總統應免於州法院訴訟；司法部9月也試圖介入，卻遭聯邦法官否決，因為「這些指控與美國官方事務無關」，相關訴訟得以進行。等到川普卸任並失去特權，案件可能出現更多進展。

▲▼ 川普家族。左起羅伯特夫婦、川普、川普父母及姊姊瑪麗安‧川普‧巴瑞（Maryanne Trump Barry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普家族合影。左起為川普胞弟羅伯特與妻子、川普、川普父母及姊姊瑪麗安．川普．巴瑞（Maryanne Trump Barry）。（圖／達志影像／美聯社）

六、瑪莉．川普（Mary Trump）訴訟案

川普1981年從去世的哥哥小佛瑞德（Fred Trump Jr）那裡繼承家族企業重大利益。但是，姪女瑪莉如今出版回憶錄，斥責叔叔是威脅「每一名美國人生活」的「自戀狂」，9月也提出訴訟，試圖爭取「被騙走」的遺產。

瑪莉指控，川普與其他手足不僅沒有遵守承諾，保護她的繼承利益，反而聯手騙走自己應該繼承的財產，甚至施壓要求她放棄家族事業利益，「詐欺不僅是一門家族企業，也是一種生活方式」。

白宮表示，瑪莉的書中充滿「謊言」，而川普本人尚未對此回應。如今川普即將卸任，若面臨法庭要求提供文件與證詞，將無法再以總統身分為由拒絕。

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