飛機降落「母子棕熊」闖跑道　近距離閃起落架...媽媽仍遭撞慘死

▲阿拉斯加航空。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

飛機在起飛與降落的時候，除了天氣因素外，最怕的就是跑道上出現異物，會大大增加起飛與降落的危險性。美國阿拉斯加航空在14日就有一架波音737-700客機，在準備降落亞庫塔特機場（Yakutat Airport）的時候，不慎撞上一頭衝進機場跑道的棕熊，機上乘客皆平安無事；棕熊則當場身亡。

綜合外媒報導，阿拉斯加運輸和公共設施部發言人山姆·達普維奇（Sam Dapcevich）表示，在客機降落前10分鐘之時，機場人員依照標準流程進行了跑道整理、清潔工作，並指引客機在夜間降落，過程中並沒有看見動物入侵的跡象。

就在飛行員開始減速降低飛行高度，並放下前起落架準備降落的時候，一對棕熊闖進跑道內，離跑道中線僅6公尺的距離。飛行員表示，雖然前起落架以相當驚險的距離躲過了，但不久後就感受到機身左側有撞擊發生。

山姆指出，遭到撞擊致死的是一頭雌性棕熊，而另一頭棕熊為約為2歲的小熊。經過地勤人員檢查客機的左側引擎整流罩受損，需要數天修復。

據報導，在阿拉斯加曾聽聞過有鹿、鵝、馴鹿和其他動物被飛機撞擊過，但棕熊遭到撞擊還是史上頭一遭。以往機場人員在接受培訓之時，會使用交通工具或煙火，在必要的時候驅趕不慎闖進跑道的動物。