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「美國沒義務協防台灣！」拜登從政47年最大挑戰　對台立場一次看

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▲▼拜登11月10日在德拉威爾的威爾明頓發表演說。（圖／路透）

▲拜登篤定入主白宮，外交政策成為焦點，尤其以中國與兩岸政策最受關注。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國民主黨拜登篤定入主白宮，外交政策成為焦點，不僅各國迫切希望重建與美關係，中國與兩岸議題也備受關注。拜登過渡政府團隊尚未釋出對中政策，外界仍不清楚，他究竟將延續川普的懲罰性對中政策，或者重建雙邊關係。CNN整理拜登歷來發表的兩岸言論，試圖洞察他將如何處理這個「最迫切的外交挑戰」。

▲▼蔡英文出席「2020台灣全球健康論壇」。（圖／總統府提供）

▲拜登1月曾經發推特祝賀蔡英文連任，蔡11月也回文恭喜拜登勝選。圖為蔡英文出席「2020台灣全球健康論壇」。（圖／總統府提供）

【台灣】

在川普的領導之下，美國加強與台灣的官方關係，尤其在過去12個月更是如此。華府不僅批准對台出售數十億美元的軍武，衛生部長阿札爾（Alex Azar）與國務院次卿柯拉克（Keith Krach）也於8、9月先後訪台，前者更是數十年來最高層級的訪台美國官員。

拜登長期傾向美國支持台灣與其民選政府，事實上，他於1979年擔任參議員時投票贊成《台灣關係法》，允許美國與台灣維持非官方關係，同時正式承認北京政府。

拜登在2001年撰寫一篇評論文章表示，美國在「幫助台灣維持民主活力」方面擁有重大利益。但他也清楚指出，美國沒有「義務」協防台灣，「總統不應該對台灣讓步，更別說是中國了，這種行為將讓我們自動捲入台灣海峽的戰爭」。

拜登1月曾在推特上祝賀台灣總統蔡英文成功連任，蔡英文11月也回覆貼文，祝賀拜登勝選。儘管拜登競選期間、過渡政府開始工作以來，都沒有廣泛談論台灣議題，但沒有跡象顯示他將放棄川普的政策。

報導也指出另一個明顯跡象，也就是民主黨在2020年黨綱中刪去所有提到「一中」政策的內容，改而承諾持續「在符合台灣人民最大利益與願望的情況之下，和平解決海峽兩岸問題」。

▲▼拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

▲拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志影像／美聯社）

【中國】

拜登2009至2017年擔任副總統期間，中國成為全球第二大經濟體，華府與北京的關係也因此被賦予高度重要性。儘管中國在經濟與軍事方面增強實力，華府的對中外交政策大多也以合作為導向，而非對抗，有限的重大爭端聚焦於國安議題，例如中國在南海的軍事設施與網路間諜活動。

歐巴馬曾指出，美中關係將形塑21世紀，因此維持穩定關係，對於美國與全世界都至關重要。拜登2001年擔任參議員時，在中國加入世界貿易組織（WTO）的議題上發揮作用；成為副總統後多次訪問中國，爭取北京支持歐巴馬的一些關鍵政策，包括試圖遏止北韓的核武野心，

拜登2013年與中國國家主席習近平見面時，被對方稱為「中國的老朋友」，2人原定私下會談45分鐘，卻一路延長至2小時。他發表公開談話時，對於兩國關係表示樂觀，「如果我們採用真正的新模式，正確處理這段關係，將有無限的可能性」。

儘管被川普陣營指控親中，許多證據顯示，隨著華府的情緒改變，日益將北京視為美國主要競爭對手，而非潛在合作夥伴，拜登的觀點也隨之變化。

拜登2月參加民主黨初選時，稱習近平為「暴徒」，並說北京必須「按照規則行事」。他的競選團隊6月推出一支廣告，指控川普被北京「玩弄」。

民主黨重新關注中國的傾向，在8月發布的最新黨綱中特別明顯。該文件2016年版本只提到中國7次，今年版本卻超過22次，「民主黨人將明確、堅定且持續地對抗我們對於中國政府在經濟、國安與人權方面的深刻擔憂」。

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