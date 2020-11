川普po「我贏了」！臉書秒加註「是拜登」打臉　網：你是網路總統

▲美國總統川普在臉書和推特宣告自己勝選的帖文都遭平台否認。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

美國總統川普16日中午發文宣告自己贏得選舉,被推特警告後,不死心再次發布相同內容的臉書帖文。豈料,臉書也直接在他的帖文下方寫道,「拜登是2020美國總統選舉中的預計當選總統」。川普的帖文引發支持與反對他的兩方網友熱議,瞬間吸取了21萬個讚、超過7萬則留言。

川普在台灣時間16日中午12點55分左右,於推特發文表示「我贏得了選舉!(I WON THE ELECTION!)」,立刻吸引15.8萬人按讚,留言數超過6.7萬則。結果這篇貼文被推特官方加註警語,直接寫明「與官方的選舉消息不符」(Official sources called this election differently)。

不死心的川普在下午3點50分更換平臺,在臉書上發布相同內容的帖文,豈料臉書也不買單,採取了與推特類似的做法,直接在他的帖文下方寫道,「拜登是2020美國總統選舉中的預計當選總統」(Joe Biden is the projected winner in the 2020 US Presidential Election.)。

川普的帖文引發網友熱議,有網友嘲諷,「但是美國人選了別人」、「你只在推特和臉書上贏得了選舉,拜登卻贏得了美國人民的普選,拜登是當選總統」;不敢也有不少川粉留言為川普的法律挑戰表示支持。

►川普推特高呼「我贏了!」 官方秒加註警告:與選舉消息不符

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►7色浪漫舒適無痕,讓妳充滿女人味!