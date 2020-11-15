▲土石流避難收容實境體驗，做好萬全準備免驚慌。（圖／行政院農委會水土保持局提供，下同）

記者郭世賢／台北報導

行政院農業委員會水土保持局於14、15日辦理「土石流防災小尖兵−避難收容體驗營」活動，結合苗栗縣大湖鄉公所、佛教慈濟慈善事業基金會、苗栗縣西湖國小瑞湖分校等機關團體，以營隊活動的方式，安排學生參與避難收容安置的體驗，寓教於樂，讓學生能充分了解實際避難收容過程。

土石流防災小尖兵 防災思維深植校園教育

水保局指出，地震、颱風、洪水災害過後，鬆散的地質結構及大量的雨水，常是臺灣引發坡地災害之關鍵，過去在高雄桃源、那瑪夏等山區由於土砂災害形成孤島效應，當地的民眾在維生管線中斷的情形下，利用當地野菜及菜園內種植之作物，成功度過災害前期，由此可知，防災應變能力是人人須具備的基礎知識。

▲西湖國小無具野炊體驗。

水保局表示，本次活動先教導學生辨識及採摘可食植物、無具野炊、土石流防災知識及社區自主防災的相關知能，透過生活與情境的結合，期待參與學生從活動中學習如何辨別周遭環境之風險因子，隨後的避難收容體驗，從災民收容安置、領取物資、自行搭建福慧床、福慧隔屏、災後飲食、並仿造在收容所時使用的避難空間情境，讓學生可以感受災民避難的心情，親身體驗避難收容的真實情境。

公所與民間攜手 提升防災能量

水土保持局說，為強化地方政府防災避難收容安置能量，本次活動特別與佛教慈濟慈善事業基金會合作，期望透過活動的辦理，建立起公私部門防災合作模式，此外，也期望從中檢視現有標準作業流程是否完善、單位協調處理能力、救災設備及物資是否足夠，並測試狀況發生時的人員應變能力，從中找出缺失或盲點，讓防救災工作更加完善確實，也期待透過此次活動，培養參與學生面對疏散避難及收容安置時之正確態度，落實防災教育向下紮根及全民防災之目的。

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▲西湖國小環境教育解說。

▲慈濟提供福慧床及隔屏供參與學員使用。