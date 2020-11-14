▲新北市圖「悅讀FUN輕鬆」頒獎典禮，小學生掌鏡當導演說家鄉故事。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

小學生也能當導演？近百位學子在暑假拿起手機、平板當起「小導演」，拍攝家鄉的在地文化，用自己的視角，透過影像紀錄，跟大家分享家鄉的美好。新北市立圖書館每年暑假的閱讀盛會「悅讀一夏．輕鬆fun暑假」活動，14日在三重分館演講廳舉行發表會，呈現豐富多元的三蘆「視界」。

新北市立圖書館表示，昔日三重重要的經濟作物「秀英花」，透過「阿嬤記憶中的味道」，帶大家重溫消失的三蘆記憶；還有臺灣唯一擁有手工製作松煙墨技藝的「大有製墨」，帶大家認識三重在地傳統民俗技藝，同時也是新北重要的文化資產；以及製作毛筆長達半世紀，被故宮延攬為書畫筆墨研究員的製筆達人，小朋友透過自己的視角，用相機、錄影紀錄採訪過程，為大家介紹家鄉的自然人文之美。

▲獲得國小低年級與中年級第一名的莊皓崴與莊沂婕姊弟。

新北市立圖書館每年暑假的閱讀盛會「悅讀一夏．輕鬆fun暑假」活動，14日在三重分館演講廳舉行頒獎典禮，共有超過400位完成百本書挑戰的閱讀達人出席參與。圖書館特別邀請資深媒體人李志奇擔任講師，分享自身經驗，希望小朋友可以藉由影片紀錄，進而產生在地連結，並從觀察、發想、採訪、到製作的過程，逐漸學會說故事、拍攝、剪輯以及口語表達的能力。

獲得國小低年級與中年級第一名的莊皓崴與莊沂婕姊弟，分別以「阿嬤記憶中的味道」秀英花與「舞筆弄文」文山社毛筆為主題，完成他們的影像作品挑戰，姊弟說，拍攝影片並沒有想像中的容易，要決定主題、規劃拍攝畫面、還要剪輯與加上字幕，但拍攝過程中，慢慢發現原來家鄉有許多值得記錄的故事，而且可以用自己的力量完成影片，覺得很有成就感。

文化局副局長于玟表示，財團法人新北市三重區先嗇宮與林堉琪先生紀念基金會協助推廣閱讀多年，15年來，閱讀深耕已漸有成效，小朋友暑假可以放下3C產品，閱讀好書為心靈充電，同時透過閱讀與在地文化連結，向大家介紹自己的家鄉故事，又可以學會記錄與影像製作能力，大人們也可以從小朋友的視角中，重新去認識自己居住的地方，對於閱讀推廣和記錄在地文化會很有幫助。

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