▲新北捷運幸褔站美拍新景點，限時互動景觀作品超好玩。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020全國青年景觀競賽頒獎典禮14日於新北市新莊頭前運動公園舉辦，由市長侯友宜頒獎予獲獎青年景觀團隊，現場展出多座青年景觀作品，競賽以「FUN, FUNCTIONAL, FASCINATING, & FRIENDLY」為主題，每一座作品皆可與民眾互動體驗，好看又好玩可以拍攝美照。

景觀處表示，多座青年景觀作品將於新莊頭前運動公園持續展出至12月20日，同時搭配大片花海，只要搭乘捷運環狀線至「幸福站」後步行3分鐘即可到達；結合國際景觀趨勢主題，並透過植栽的搭配與結構的變化，每個青年景觀團隊在25平方公尺的面積下打造別有洞天、可供休閒遊憩，好玩又好看的景觀作品，同時結合市府「來新北，玩公園」的政策。

▲第1名作品「自然補給站」。

2020全國青年景觀競賽共計有近80組參賽隊伍，橫跨高中職、大專院校至景觀公司，有來自全國北、中、南各地的優秀景觀青年團隊參加，至今已邁入第二屆，是首創以全國青年為對象，結合競圖與實作之競賽，也是新北市推動「城市綠美學」。

侯友宜表示，今年的全國青年景觀競賽，便將國際景觀趨勢及共融公園概念導入，讓各位青年朋友能夠在公園盡情揮灑對於共融、友善、有趣議題的創意設計，激發景觀青年創思公園新樣貌。競賽優勝隊伍也將獲邀參與新北市公共開放空間綠化設計規劃及2021年全國運動會周邊綠化美化設計。

▲第2名作品「追竹」。

農業局長李玟表示，新北市舉辦「全國青年景觀競賽」提供青年選手創意發揮及了解景觀潮流趨勢交流的平台，不僅讓民眾了解新北在「城市綠美學」的發展，也展現新北市對於青年發展及景觀產業的重視，活動詳情及作品介紹亦可上競賽官網：http://www.ylac.com.tw/查詢相關訊息。

► 美麗最大的祕密

►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍 冷血運將夜見飛顱狂繞

聽老刑警重回現場

YT影音版

▲景觀作品好看又好玩。

▲作品處處可見互動巧思。

▲現場美麗花海。

▲學生的作品呈現了與參觀民眾的互動巧思。