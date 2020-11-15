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新北「金牌農村」初賽開跑　農村社區活化多元永續發展

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▲新北金牌農村初賽開跑 農村社區快來show一手。（圖／新北市農業局提供）

▲新北「金牌農村」初賽開跑，農村社區活化多元永續發展。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市第二屆全國金牌農村初賽已正式開跑，即日起至11月底受理報名，只要你是新北市的農村社區都可以報名參加。奪下初賽金牌之社區將代表新北市參加明年度全國金牌農村競賽，新北市政府農業局廣邀農村社區踴躍報名初選，共同展現農村美好。

農業局指出，農村再生計畫自2011年起推動，農村生活型態也陸續透過不同的形式，讓更多人認識、體驗到臺灣農村社會的樸實與美好。農委會透過金牌農村兩階段競賽選拔機制，激發農村社區居民的榮譽感及向心力，營造農村特色風貌，邁向農村多元永續發展之核心目標。

▲新北金牌農村初賽開跑 農村社區快來show一手。（圖／新北市農業局提供）

▲社區生產、生活、生態等「三生」為競賽評分重點。

農業局表示，複審則分成「簡報」和「現地勘查」兩部分，評審委員將根據社區之「簡報內容」和「現地勘查結果」，參考「生產、生活、生態」辦理情形，以及「未來發展目標與願景」四個面向，選出初選得獎之社區代表新北市參賽。初賽獲得金牌獎的社區，除了有獎座、獎狀之外，還可獲得行銷影片一支。等進入全國決賽，依得獎名次還能再拿新臺幣20-50萬元的農村發展獎勵金，於縣市初賽獲獎之社區，將有機會代表縣市參加全國決賽，爭取全國金牌之殊榮

農業局長李玟表示，2017年起農村再生計畫進入2.0階段，由縣市政府辦理農村再生社區輔導工作，農業局針對農村再生、社區自主、友善耕作、青年回鄉及永續發展，積極提升農村人力培育及產業發展，導入專家提供諮詢協助，達到社區自主的目標，更持續推動里山倡議及友善田園區域，改善農村基礎協助再生活化，吸引青年返鄉。

李玟說，新北市擁有得天獨厚的農村環境，於2018年度更獲得金牌農村殊榮，2019年度更獲得優良農建獎、農村領航獎等肯定。不論是農村再生社區、培根社區、社區發展協會等組織，只要有意願參與，農業局皆會全力協助參賽事宜，歡迎社區有志之士報名參加，期能代表新北市至全國大舞台！詳情可電洽：04-2265-8078蘇先生或02-2960-3456分機3081官小姐。

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