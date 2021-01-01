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中市領先快篩測肉品抗萊豬　盧秀燕：不放水、不妥協、不退縮

▲▼盧秀燕到大賣場了解肉品標示狀況。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕到大賣場了解肉品標示狀況，強調會加強查察抗萊豬。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

中央政府1日起開放萊克多巴胺美豬進口，台中市長盧秀燕與市府團隊上緊發條，一早就啟動豬肉原產地標示查核工作，並領先各縣市用快篩劑抽測肉品，以了解肉品來源標示問題。盧秀燕表示，市府將加強查察產品來源及標示，並依法處理公布，並強調「三不」也就是「不放水、不妥協、不退縮」。

台中市長盧秀燕今天上午就率多名局處首長，前往知名大賣場了解肉品來源標示問題。台中市食品藥物安全處也採用快篩劑，初步抽測肉品是否含萊劑。

▲▼盧秀燕到大賣場了解肉品標示狀況。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕強調三不「不放水、不妥協、不退縮」。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕到大賣場了解肉品標示狀況。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，今天是中央開放萊豬第一天，市府隨即到店抽查，並準備滴劑快篩，可迅速了解豬肉是否含萊克多巴胺，若篩劑顯示兩條線代表未含萊克多巴胺，一條線表示含有，並可進一步送實驗室檢測含量。市府已準備至少3千份快篩劑加強查察，將不定期於各店家查驗，並於網站專區公布抽驗結果，以利消費者得知。

她表示，市府領先全國推出全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」供轄內業者申請，業者一年須提出2次相關檢驗報告、產地證明文件及來源供貨商清冊，經市府審核通過後核發標章，效期一年，市府更將不定期前往稽查抽驗，如驗出肉品含瘦肉精，除依法加重裁罰，也將廢止標章。

對於行政院昨日宣告地方食安自治條例部分條文無效，盧市長說，台中市食安自治條例106年就已增訂豬肉及相關產製品的瘦肉精「零檢出」，執行至今已超過4年，現在中央要放水，市府不會放水，將持續加強查驗及處分，若查到含有瘦肉精豬肉或標示不實等情形，將依法處理並公布業者名稱。

衛生局指出，市府即日起加強落實「強化瘦肉精食安監控執行計畫」，全面展開稽查行動，包含加強輸入業及其冷凍倉儲源頭把關、肉品來源標示及證明查核、抽驗查核肉品瘦肉精及標示等，若有未標示或標示不實者，將依《食品安全衛生管理法》移送衛生局裁罰，提醒消費者選購肉品注意商品保存條件及包裝標示完整性，保障自身權益；也呼籲各大賣場業者因應連假人潮，積極落實防疫作為，共同為防疫努力。

經發局表示，市府今日也組成「肉品稽查小組」，至台中最大的傳統市場建國公有零售市場，進行豬肉來源標示及產地證明抽查，攤商皆配合接受查核並拒絕使用萊豬；另也查核家樂福量販店、全聯、全家及7-11超商等店家，為食安把關，確保食品安全，讓民眾安心選購。

盧市長今早在經發局長張峯源、衛生局長曾梓展、新聞局長黃國瑋等人陪同下前往量販店視察肉品來源標示情形，市議員羅廷瑋也到場關心，確認現場生鮮肉品、熟食區均有標示肉品原產地，肯定業者作為肉品產地標示示範區，清楚標示來源，讓市民安心採買。台中市萊豬牛宣導專區網頁： https://www.taichung.gov.tw/1630362/ 。

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