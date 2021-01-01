她要國人「體諒」　侯友宜反「懇求」蔡英文：請答應人民標示萊豬

▲侯友宜視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對總統蔡英文請國人「體諒」開放萊豬的決定，新北市長侯友宜1日表示，他要「懇求」蔡英文下令行政院，答應人民最卑微的要求，標示「萊」或「非萊」，至今連最基本的要求都做不到，「總統自己說過的話要做到」。

總統蔡英文上午在總統府內發表2021年新年談話時提到，開放含萊克多巴胺豬肉進口，是歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間，因台灣以貿易為主，必須處理此事；她用最謙卑的心情、請國人體諒，也請大家理解政府再三斟酌後的決定。

對此，侯友宜回應前停頓3秒，面帶嚴肅的表示，既然進口萊豬已成確定的事實，最重要的是如同蔡英文說的，民眾可以自行選擇吃或不吃，這也是人民最卑微的請求，讓民眾在消費過程中能一目了然，「您說過的話要做到」。

侯友宜批評，到今天為止，萊豬已經要進口，「但是行政院的標示有辦法讓民眾分清楚嗎？」連最基本的要求都做不到，再次懇求總統下令行政院，在最後一道關卡，讓民眾清楚辨識萊豬，地方政府絕對會全力配合。





▲侯友宜視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。（圖／記者李毓康攝）

元旦是萊豬開放首日，侯友宜參加升旗典禮後前往板橋車站視察「無萊美食示範專區」。他表示，依新北市原有的食安自治條例，9大業別使用進口豬肉原料，須進行萊克多巴胺檢驗，並將零檢出的報告張貼於店家，如使用國產豬者，則須提供產地證明，並至食材登錄平台公布。

侯友宜視察範圍包含車站2樓戶外餐廳及地下美食街，確認餐飲店家標示豬肉原產地及不含萊克多巴胺資訊，並檢視業者食材登錄平台揭露、進貨來源及檢驗報告等資訊，透過清楚標示豬肉不含萊，使市民可安心選擇。

侯友宜指出，依據新北市食品安全衛生管理自治條例，經公告業別之業者如使用進口豬肉原料，須進行萊克多巴胺檢驗，並將檢驗不含萊克多巴胺的資訊供消費者參考，如使用國產豬者，則須提供產地證明。

環球購物中心板橋車站是「無萊美食示範專區」，除了公告業別依規定標示「不含萊」資訊，其餘餐飲店家也一同響應，標示豬肉原產地及不含萊克多巴胺資訊。

衛生局長陳潤秋說明，1日起本市食安自治條例第7及13條另行公告之業別須於本市食材登錄平台揭露「豬肉及其豬肉原料原產地」、「是否含有萊克多巴胺」及「上傳相關檢驗報告或來源證明」等，並於營業處所公開揭露。未依規定登錄及標示經命限期未改正者，依同法最重可處新台幣10萬元罰鍰，並得按次處罰；倘標示或登錄不實，可依食品安全衛生管理法開罰4萬至400萬元。

▼侯友宜視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。（圖／記者李毓康攝）





▲侯友宜視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。（圖／記者李毓康攝）