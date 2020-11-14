13歲少女遭襲胸　外表看不出年紀！色鄰從「7年刑期降至8月」



▲13歲的國中少女遭到鄰居叔叔襲胸。（示意圖／取自pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名男子假借幫鄰居載女兒回家，竟對13歲少女說「妳胸很大，我想摸一下」而伸出鹹豬手。男子到案後雖坦承摸少女胸部，但否認知情她未滿14歲，只是檢方對於男子說法不買單，仍依加重強制猥褻罪嫌起訴，恐面臨7年以上刑責，沒想到峰迴路轉，案子最後進入法庭審理時，男子的說法獲得法官採信，僅賠1萬元獲諒解，加上少女家屬也當庭求情，最後男子則被依強制猥褻罪判刑8月，緩刑3年。

以資源回收營的王男2019年初騎機車回家時，發現鄰居的國中少女也走在路上準備回家，王男跟少女說可順路載她一程，少女不疑有他而坐上機車，準備到某個定點下車後等家人來接。

少女邊等邊玩手機，王男將她手機搶走，接著對她說「妳的胸很大，我想摸一下」，語畢則伸出手對少女的胸部抓了一把，少女回家後向家長告狀，她的媽媽也帶她警局報案。



王男向檢警坦承有摸少女，但否認知道少女未滿14歲，檢方不採信王男說法，仍依加重強制猥褻罪嫌提起公訴；只是案子進入法庭審理時，王男仍辯稱，只知道少女念國一，從她外表及身材，看不出她未滿14歲。

法官認，若沒看身份證，單從外表的確難以分辨少女是否未滿14歲，認定王男說法並非不可信，因此依「所知輕於所犯，從其所知」法理，應採對被告有利的認定，不過仍得依《兒童及少年福利與權益保障法》的成年人故意對少年犯罪之規定，加重2分之1刑責。

法官審酌，王男為滿足一己私慾，利用鄰居女兒強制猥褻，本來不應輕放，惟念及王男犯罪後已坦承犯行，且賠償少女家屬1萬元，少女家屬也表達不願追究被告惡行，因此同意給予緩刑機會，依強制猥褻罪判8月。緩刑3年，期間付保護管束，並接受法治教育4場。

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