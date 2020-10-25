女子7年前遭撿屍性侵成懸案　惡狼因「一口唾液」栽了

▲7年前一起撿屍性侵懸案，因為犯嫌的唾液DNA比對確認身分。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一起7年前的性侵疑案，因無法比對出身分，而始終讓嫌犯逍遙法外，沒想到7年後，這名嫌犯卻因為涉及毒品、妨害自由及強盜案，經DNA比對警方才資料庫比對出他就是7年前犯下這起性侵案的「兇手」。這名張姓男子見紙包不住火，才坦承載被害女子去摩鐵，見對方無力反抗才與她發生性關係，但否認下藥迷姦。警詢後依妨害性自主罪嫌函送法辦。

2013年5月間，女子小花(化名)酒後到友人住處，期間張男見她又醉又吐，以送她回家為由，將她抱上計程車，卻行至汽車旅館對她性侵。小花隔天清醒後才發現自己一絲不掛且下體疼痛，懷疑遭性侵。

警方經通報找來小花，小花說自己當時完全失去意識，怎麼去汽車旅館、和誰去、怎麼發生性關係等過程都不知道。

警方鎖定3名嫌疑人，但3人說法卻與女子有明顯出入，其間警方經由監視器曾鎖定張男，也採集到小花身上的精液檢體，但因小花卻拒絕再到案說明、指認，案件遂變成一起未破案。

今年7月間，張男因毒品、傷害、妨害自由等案，被警方逮捕，因張男涉嫌暴力犯罪，鑑識人員對他進行唾液採證，竟比對出與7年前性侵案相符的DNA檢體。張男見證據確鑿，才坦承犯行，但辯稱兩人當時都醉了，且沒使用藥物，發生性行為雙方也無財物交易與允諾。

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