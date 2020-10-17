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竹市義消特種搜救隊　為期2天北德拉曼山區移地山訓

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▲竹市義消特種搜救隊　為期2天北德拉曼山區移地山訓。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市特種義消今年到北德曼山區移地訓練。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

受疫情影響，2020年到目前為止，民眾登山人數是往年的兩倍到三倍，山難事故也頻傳，新竹市消防局也特別辦理義消特種搜救隊移地山順計畫，以強化搜救的能力和團隊默契。義消總隊長鄭宏輝也在開訓前的校閱儀式中，勉勵隊員們要更精進相關技能，以保障人民的財產安全。

▲竹市義消特種搜救隊　為期2天北德拉曼山區移地山訓。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲今年的移地山訓有30名義消參與。

新竹市消防局長李世恭表示，一年一度的山地訓練計畫，今年有義消特種搜救隊30人參訓，共有兩天課程，今年山訓也開拔到新竹縣難度相當高的北德拉曼山區進行。義消總隊長鄭宏輝強調，這次訓練主要著重於團隊默契，建立基本山地搜救能力，提昇救災戰力，確保市民的財產生命安全及救災人員自身安全，強化新竹市義消特種搜救隊成員體能及救助技能。每年一度的山地訓練課程，義消總隊特種搜救隊員一定全員到齊參加訓練，儘管犧牲假日參加訓練相當辛苦，但隊員還是毫無怨言。

▲竹市義消特種搜救隊　為期2天北德拉曼山區移地山訓。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼鄭宏輝坦言，義消招募不易，若無誘因或生命安全保障，年輕人大多不願投入。

▲竹市義消特種搜救隊　為期2天北德拉曼山區移地山訓。（圖／記者陳凱力翻攝）

鄭宏輝也坦言，工商社會發達，消防局在招募義消人員時比以前更為辛勞，不少民眾雖然有愛心，也認同義消工作，但寧願出錢也無法實際投入危險性相當高的救災，如果沒有誘因或是在裝備上更多保障，將來召募工作將更為困難，年輕人也更不願投入義消工作。

校閱儀式於新竹市消防教育基地舉行，新竹市義消總隊長鄭宏輝也以行政院政務顧問的身分特別承諾，好的訓練也要有好的裝備，未來將會要求內政部加強對義消設備方面的補助，還有義消兄弟的福利，更應該重視。

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