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講評丁怡銘！李艷秋列4點反串「錯在哪？」　網：酸度破表

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▲李艷秋、丁怡銘。（圖／翻攝自李艷秋臉書、記者屠惠剛攝）

▲李艷秋、丁怡銘。（圖／翻攝自李艷秋臉書、記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對行政院發言人丁怡銘誣指台北市冠軍牛肉麵使用萊牛，及後續買100碗牛肉麵賠罪卻被抓包打統編，疑似要「報公帳」，資深媒體人李艷秋列4點反串，「我真的不知道丁怡銘錯在哪裡？」並批評，這個政府面對任何反對意見，先罵再說，不論錯得多離譜，都有大批支持者鼓掌叫好。

李艷秋13日深夜在臉書以「我實在不知道行政院發言人丁怡銘錯在哪裡？」為題發文指出，第一，台北市長柯文哲到行政院院會上要求政府管制萊豬，是犯了「天條」，這個政府無能力做好管制，早就是人盡皆知，「我不懂柯市長為什麼還要去說這些廢話，被發言人嗆，剛剛好而已」。

第二，丁怡銘說出台北市牛肉節冠軍也是用萊牛後，記者會看板立刻打出頒獎照片以及業者標示牛肉產地的字樣，且特別放大關鍵字「產地美國」，行政院反應及繪製速度驚人，有圖有真相，立即讓柯P變柯屁。以發言人的真知灼見，很可能早知道柯文哲要去放炮，所以超前部署做好反擊，不管是哪種情況，都彰顯出他積極備戰，快速殲滅敵軍於灘頭，應是大功一件，怎麼還要道歉呢？

第三，波及牛肉麵冠軍純屬意外，店家竟還拿出「零檢出」證明打臉政院。看到高高在上的行政院發言人道歉，總是橫眉豎眼的行政院長蘇貞昌低頭吃麵，禁不住為麵店老闆捏把冷汗，「你家有幾個水錶？」

第四，丁怡銘買100碗麵賠罪，還po出發票以昭公信，不料被抓包打政院統編。丁怡銘解釋是秘書習慣所致，此話絕對不假，以往每筆消費都報公帳，當然謂成習慣，「廟堂之上，有公無私」，他一切為公，買幾碗麵還要用自己的錢嗎？現在被逼得自掏腰包，真讓人心疼。

李艷秋表示，這個政府對任何反對意見，已是膝蓋式的反應，先罵再說，別人散播假訊息關三天，他們只要下次不要犯就可以了，不論錯得多離譜，都有大批支持者鼓掌叫好，「這個政府為什麼這麼囂張？為什麼老百姓要看他們的鼻孔？為什麼我們要納稅讓他們踐踏？」

她再酸，「我真的不知道丁怡銘錯在哪裡？」他只是投主子所好，為主子跑腿的奴才而已，除了他，民進黨政府裡還有千百個丁怡銘們，所以，誰錯了呢？

另外，對於李艷秋的反串文，有網友表示，「艷秋姐評的真透徹！酸度破表」、「說的真好，把我們想說又不敢說的全說出來」、「這麼盡忠職守的屬下，實在不忍苛責」。

▼李艷秋發反串文講評丁怡銘牛肉麵爭議，有網友留言表示「酸度破表」。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會，點圖可放大）

▼李艷秋發反串文講評丁怡銘牛肉麵爭議，有網友留言表示「酸度破表」。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

▲▼李艷秋發反串文講評丁怡銘牛肉麵爭議，有網友留言表示「酸度破表」。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

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