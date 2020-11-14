雄女借33張日治珍藏照　拖1年沒還說弄丟！研究生喊告：小偷學校

▲雄女向黃彥傑借照片掃描，一年後說弄丟了。（圖／翻攝自黃彥傑臉書）



記者崔子柔／綜合報導

台師大台史所研究生黃彥傑去年7月收藏到一組高雄女中的照片，因為是珍貴的日治時期原件，他以每張100元的價格借給校方掃描，結果校方先是說要快遞歸還給對方，拖了一年被追討竟又稱「不見了」，讓黃彥傑氣炸連PO 5篇文要雄女歸還相片，否則絕對提告。

黃彥傑表示，去年與雄女校方簽下「電子授權檔」，校方支付3,300元做為照片檔案使用費，去年10月要求雄女歸還相片時，聯繫窗口表示忘了照片收在哪，找到後會快遞歸還，結果時隔一年還未收到照片，上月再次聯繫，對方才說不見了，並詢問當時的購買價格，想私下談賠償。

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▲▼黃彥傑貼出與雄女窗口聯繫的對話。（圖／翻攝自黃彥傑臉書）



根據TVBS報導，高雄女中學務主任王俊豪昨（13）日也對此回應，當時應該是掃描完就放置，可是目前還沒有找到，校方已經展開地毯式的搜索，並非不負責。

黃彥傑指出，雄女第一時間稱「有外賓來訪時，將照片原件與雄女校刊給對方展示，可能因此不見」，他更氣當時只答應提供掃描，校方竟草率向外賓展示，還弄丟。

▲黃彥傑表明只接受原件歸還。（圖／翻攝自黃彥傑臉書）



黃彥傑表示，去年中以1萬5千元購入33張雄女日治時期的學生校園照，當時雄女台灣籍錄取率低，這批照片又顯得更加珍貴，價值絕對超出當時購得的金額。

黃彥傑要求雄女在下周三前找到相片原件，「說真的，雄女屢次的說謊、還有不斷的不願坦承，這間學校就是小偷學校了」，並稱如果到時沒有歸還，絕對告對方侵占。

▼去年7月與雄女簽下電子授權檔。（圖／翻攝自黃彥傑臉書）

